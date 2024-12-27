特朗普對TikTok的態度出現180度轉變，贊成TikTok至少在一段時間內繼續在美國運營。一般相信，特氏這樣做是因為競選期間其TikTok帳戶瀏覽量達數十億次，讓他對TikTok有了好感。但我認為背後有更深層的考慮。

美國參議院在今年4月其實已通過一項法律，以國家安全為由要求TikTok的中國母公司字節跳動剝離這個應用程式，否則將被禁止在美國使用。話雖如此，華府要禁用TikTok說易行難。

美國政府最簡單的做法，是要求應用程式商店例如蘋果的App Store和Android的Play商店，將TikTok下架。但這樣做只是令用戶無法在這些官方商店安裝，實際上Android手機一直都可以透過自行下載安裝文件來安裝程式，只是較為麻煩而已，更不用說美國人仍可透過電腦網頁訪問TikTok。最徹底的方法是下令美國的網絡供應商禁止用戶訪問TikTok服務器，不過這會衍生很多問題，包括美國總統是否有權力禁止用戶訪問某個服務器。

美國憲法第一修正案明確保障言論自由，TikTok只是一個短視頻應用程式，在沒有任何實質證據證明其危害國家安全的情況下，若總統能隨意禁止用戶使用，會引起寒蟬效應，令網絡供應商擔心將來也可能禁止訪問其他網站。美國政府此舉肯定會惹來一些美國人站出來與政府打官司。

美國在意識形態方面一直利用開放貿易和言論自由攻擊中國，近年前者已經逆轉，美國搞小院高牆，中國則扛起開放貿易的大旗。至於後者，美國過去一向自詡是自由開放互聯網的擁護者，一旦禁用TikTok，將失去道德高地，甚至被視為背叛美國的自由價值觀，可謂檢了芝麻丟了西瓜。這也是特氏暫時不想捅TikTok這個馬蜂窩的其中一個原因。