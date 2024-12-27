國務院總理李強日前會見訪華的日本外相岩屋毅，他表示，中日兩國關係處於改善發展的關鍵期，中方願與日方一道落實兩國領導人重要共識，推動雙邊關係健康發展，合作取得更多成果。外交部長王毅隨後與岩屋毅會晤，兩人亦出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，達成10項重要共識。

都話水到自然渠成！日本首相石破茂並非前首相安倍晉三那麼「戰略型」，安倍全力討好美國，言論亦觸及北京對台灣問題的紅線，狂言「台灣有事就是日本有事」！石破茂在自民黨內屬保守主流，佢直言不同意安倍的論調，指俄烏戰事爆發後，北約和美國也沒有親自落場和俄國開戰。可見石破茂還是比較理性，而日本依家內外交困，客觀現實迫使他不得不向中國示好。內地學者指石破茂領導的內閣支持率一直走低，外交層面拓展乏力。

實情是美國當選總統特朗普下月20日重返白宮後，世界肯定更動盪不安，佢最近不斷口出狂言，一時話為了美國嘅安全和商業利益，考慮收回巴拿馬運河；一時又念念不忘要收購格陵蘭。日本想賣乖，再仆心仆命做美國的忠狗，恐怕亦未可得，因此必須改弦易轍，「構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」、「推進中日戰略互惠關係」，才能更符合日本經濟利益！

有內地學者認為，石破茂乃「防衞族」出身，是一個穩健的政治家，而日美間的利益並非完全脗合。特朗普連加拿大總理杜魯多都當佢冇到，戲謔加拿大係美國「第51個州」，那麼日本在其心目中，可能只係一個島！喺咁嘅形勢下，同中國合作，點計都係靠譜，對日本經濟有百利而無一害，中國對任何國家都公平公正，日本應該感覺到喇！