正論：又有戲院疑執笠　展望來年不樂觀

今個聖誕節，香港市道彷彿回暖，商場人流暢旺，食肆生意上升。但與此同時，執笠潮依然不斷，除了大型建築公司相繼傳出財困，戲院更是排住隊結業。位於南昌的嘉禾V Walk官網顯示「暫停營業」，倘結業便是今年內第9間。有民調顯示，市民對來年的個人發展及社會前景較悲觀，逾四成擔心比今年更差。綜觀環球經濟並不明朗，市民的擔心恐怕不是杞人憂天。

在深圳「一簽多行」復推的優勢下，加上本港聖誕節氣氛較內地濃厚，吸引不少內地旅客趁聖誕節期間訪港，街頭不時見到人頭湧湧，零售及飲食業生意有所上升。隨着除夕臨近，香港將有大型煙花匯演，料可繼續吸客。這對於沉寂多時的市道絕對是好事，惟並不是各行各業都這麼好景。

君不見，近數月已有多間大型建築公司陷入財困甚至清盤，裁員遣散不絕如縷，地盤判頭拖糧比比皆是。建築業界指出，目前工程量非常不足，仍有開工的地盤都是之前積落的工程，但承建商周轉不靈，以致工人有汗出無糧出，形容困難情況為多年來所鮮見。

事實上，發展商對前景欠缺信心，不願投地已是人所共知的事情，港府年內已有多幅地皮流標；即使是過去購入的地皮，發展商亦是寧願囤積丟空，也不願在前景不明之際花巨資動土。過去地產業蓬勃，雖然造成高地價、高樓價、高租金等問題，但無可否認亦帶動經濟發展，造就香港一片榮景。如今卻是水盡鵝飛，人們被動收入隨樓價下跌而減少，發展商利潤大縮水，塘水滾塘魚，經濟不可能真正好轉。

戲院業更是經濟好壞的寒暑表。八、九十年代本港娛樂事業發達，電影輕易賣個滿堂紅，連午夜場都是場場爆滿，但好景不常，這支歌仔早就唱不響。經營戲院成本甚重，燈油火蠟、人工租金、銀幕音響，統統是高消費玩意。近年電影業遭逢疫情打擊，復有串流平台興起，票房早就大不如前，即使今年有兩齣港產片票房過億，但畢竟只是個別例子。香港電影年產量大減，跟高峰期不可同日而語，單靠一兩齣電影異軍突起，實在難以撐起整個行業。不計嘉禾V Walk，今年已有最少8間戲院結業，反映生意每況愈下的冰山一角。

由此可見，市民對明年展望悲觀，並非沒有原因。香港只是細小型經濟體，環球稍有風吹草動都會首當其衝，尤其中美關係惡化，互相制裁不絕，香港無法獨善其身。候任美國總統特朗普即將上台，其班底全屬反華鷹派，對中國的關稅壁壘愈演愈烈，制裁招數層出不窮，何況現屆拜登政府遏華不遺餘力，日前國會重新授權納入《香港人權與民主法案》的制裁條款，擺明要反中亂港至落台前最後一分鐘。香港在中美博弈的夾縫中載浮載沉，明年形勢更不樂觀。

當然，有危也有機。內地電池巨擘寧德時代計劃來港上市，集資額料最少50億美元，將成本港近4年來集資額最大的新股。香港未來必須更加融入國家發展大局，不能再眷戀過去的固有模式。