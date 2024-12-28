娛圈單打：現身香港好風騷 一王三后唔污糟

正當GD全面回歸樂壇之際，昔日BIG BANG隊友、臭名遠播嘅勝利，一樣過得風流快活。最近佢又被人發現喺香港活動，唔止一身街坊裝去超市掃貨，仲被目擊喺中環「一王拖三后」招搖過市。睇個款，勝利依然好風騷喎。

嗱，網民日前喺銅鑼灣某超市排隊畀錢，赫然發現對面一位戴Cap帽嘅哥仔熟口熟面，望真啲，呢個咪就係勝利！見佢着得非常Casual，面帶笑容，體形仲有啲發福，證明喺香港好食好住啦。

果不其然，不旋踵又有網民喺中環見到佢，當時已經係夜晚，佢老哥一拖三、同幾位長髮短裙女子喺街上拉拉扯扯，非常矚目。其後佢老哥同其中一條女並排而行，另外兩女從後跟上，行到一仆一碌，好不狼狽，但勝利眼尾都冇望一下。網民不禁疑惑，呢位仁兄個名都臭晒啦，點解仲有咁多囡囡送上門呢？

喂，咁講就唔啱嘞，儘管勝利涉及暴力、販毒、性侵及賄賂等多宗罪而被判囚一年半，身敗名裂，但爛船都有三斤釘，你當BIG BANG個朵流嘅咩？都不知搵落幾多啦！何況勝利一直自認有生意頭腦，最擅長經營夜店，數月前先至傳出佢有意移居香港開夜店，兼喺半山區置業。有錢有女，冇錢冇女，囡囡仆心仆命死跟，一啲都唔出奇。

再講吖，話晒勝利喺全球都享有高知名度，至今依然有大把囡囡鍾意黐埋去。呢，索模貝依霖之前就喺社交網大晒同勝利夜蒲嘅合照，擺明巧威威咁款。所以啫，男人唔壞，女人唔愛。好啦，最後要問，究竟呢個性罪犯、暴力犯、死監躉嚟香港做乜呢？唔好搞搞震喎！