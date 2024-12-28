現在美國最「牛」的人是全球首富馬斯克，連聲威顯赫多年的候任總統特朗普也瞠乎其後。馬斯克的最新傑作是「以一己之力」，要美國眾議院兩黨修改原已達成共識的、對聯邦政府撥款延長至明年3月的法案。馬斯克的「大力神」作為，令他獲得了「馬斯克總統」的「光榮稱號」，議員們聲稱「他才是總統，特朗普現在是副總統」。

話說本月17日，美國眾議院兩黨達成撥款法案協議。18日馬斯克率先發炮，發了100多個貼子表示反對。特朗普和候任副總統萬斯緊隨其後，發布聯合聲明支持馬斯克。對此，眾議院議長、共和黨的約翰遜不得不在短短一天內協調黨內意見，重新起草法案。儘管特朗普聲稱，馬斯克事先和他討論過這個問題，兩人看法一致，但還是無法平息「共和黨人正在聽從馬斯克命令」的風波，他們認定，特朗普和馬斯克需要聚在一起，然後決定誰是總統。更令美國政壇震驚的是，在美國從來沒有一個企業家在沒有擔任過公職的情況下，如此迅速、公開地獲得如此大的影響力，眾議院甚至有議員呼籲應該選舉馬斯克當議長。

毫無疑問，特朗普和馬斯克都是商人從政的強人，分別在於特氏是傳統商界模式崛起的強人，十足土豪，選舉上台而有強大民意支持。馬斯克是商界新時代、高科技最傑出的代表人物，是時代先鋒，科技光芒萬丈，是引領美國再次偉大的引擎，他未經選舉「淬煉」，但同樣有強大的民意基礎和支撐，為特氏撐起一片天。他們一起「打天下」，已經獲得成功；他們一起「坐天下」，實現「共同綱領」已經展開。

就權力制度而言，特朗普必須運用總統權力，充分授權他倚重的馬斯克幫他完成內外治理的各項改革，在這個過程中會出現甚麼情況呢？一是會出現馬斯克成為眾矢之的，二是馬斯克太過強勢、表現出色會令特朗普產生想法，或清君側，或生內鬥內亂也。