美國富豪馬斯克再次警告，美國政府正快速走向破產，目前美債利息支出已佔政府總收入約23%，達到1.12萬億美元，而聯邦政府收入才4.92萬億美元，再不採取行動，美元恐變得「一文不值」。這是危言聳聽嗎？顯然不是，身為商人的他深知債台高築不會有好結局，美國聯邦債務已超過36萬億美元，支付利息比軍費開支還要多得多，這種局面究竟能維持多久，實在令人懷疑。技術上美國政府也許不會真正破產，因為可以不斷印鈔還債，但長此以往勢必損害美元信用，動搖霸權根基，一旦各國投資者紛紛遠離美元資產，後果必定比美國政府破產更嚴重。

事實上，馬斯克已不是第一次發表類似言論，他不厭其煩頻頻出聲示警，可惜一直被當成耳邊風，沒有得到多少回應。現在他獲特朗普委任掌管政府效率部，說話自然更有分量，但具體成效如何，目前言之尚早。改革官僚體制從來不容易，政府效率部的目標是削減兩萬億美元開支，約佔政府預算三分之一，涉及四分之三政府員工，任務之艱巨可想而知。

為了節省開支，馬斯克建議關閉一些政府機構，並採取措施減少遠距離辦公項目。不過，你有張良計，我有過牆梯，拜登政府偏偏對着幹，臨下台還簽署一項協議，允許數萬名政府員工居家辦公，且延續至2029年，橫跨特朗普整個總統任期。在此情況下，馬斯克空有改革大計，恐怕也無能為力。他近日將矛頭對準聯儲局，以員工太多為理由，似乎想向其開刀，但未必能夠如願，聯儲局並非政府機構，儼如獨立王國，豈是外人想干預就能干預。

說到底，由儉入奢易，由奢入儉難，美國政府慣於大花筒，一味先使未來錢，以致連續23年錄得財政赤字，絕非一朝一夕所能改變。最大的問題是，美國為了保住世界霸權，既要維持龐大的軍事機器，又要到處插手干預別國內政，在在需財，如何節省？美國年度軍費開支已超過9,000億美元，五角大樓還在喊窮，背後涉及軍工複合體甚至「深層政府」的利益，誰敢動其分毫？

馬斯克無疑是一名成功商人，想為美國政府節省開支無疑用心良苦，但官僚機構畢竟與私人機構不同，他將商場上那一套用來改革官僚積弊，未免想得太簡單。霸權衰落也許就是美國的宿命，任何人都改變不了。