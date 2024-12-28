都說黎明前夕最黑暗。別看特朗普即將上台，俄烏停戰似出現轉機，其實現在才是最危機四伏的時候。俄羅斯國防物流公司旗下貨輪大熊座號23日在地中海沉沒，國防物流公司事後指出，大熊座號右舷發生3次爆炸，船體出現孔洞，甲板上布滿碎片，是一次有針對性的恐襲。

在此之前，俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫及其助手，於莫斯科步出一幢公寓不久即被炸死，俄方定性為恐襲。然後又發生無人機對喀山住宅大樓撞擊，猶如美國911翻版。烏克蘭承認前者為國家安全局的特別行動，而克里姆林宮亦指控後者為烏克蘭所為。今次貨輪受襲，俄方亦認定跟烏方有關。

眾所周知，烏克蘭已是強弩之末，若沒有美國及北約首肯，肯定沒有膽量和能力向俄方發動襲擊。拜登至今仍對未能擊垮俄羅斯耿耿於懷，不願承認發起這場代理人之戰及援烏政策失敗。在距離下台只餘3個多星期裏，肯定會千方百計將戰事升級。

面對接二連三的恐襲，俄方死傷不輕，普京也一再揚言必會報復。果不其然，俄軍於聖誕節對烏克蘭能源設施發動大規模攻擊，利用遠程高精度武器和無人機，精準打擊烏克蘭關鍵能源基礎設施，拜登隨即指示五角大樓加強對烏克蘭的武器供應。

在正規戰場上，烏克蘭已無力應對俄羅斯，即使拜登繼續向烏軍提供武器，一樣無法扭轉敗局。最大原因是烏軍兵源匱乏，早前甚至傳出美國欲強制烏克蘭將徵兵年齡降至18歲。沒有人力，便無法在正規戰場取勝，於是只好放任及支援烏克蘭「使橫手」發動零星恐襲。一旦克里姆林宮受到刺激將戰事升級，直指基輔，甚至動用戰術核武，停戰勢必遙遙無期，正中拜登下懷。