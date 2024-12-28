出來行，總是要還的，這句話亦是中美兩國最新寫照。美國對中國大打科技戰，禁止美國及他國科技公司出口產品到中國，以為這樣就能遏止中國的快速成長，但中國商務部月初宣布，嚴控對美國軍工產業出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等軍民兩用物項。這一招驟看以為是稀土2.0，但美國有國防情報公司發表報告，大家才知道中國的出招明顯打在美軍的七寸上，因為美國逾千個武器系統的生產將大受影響，而且美國海陸空三軍都會遭殃。

中國商務部禁止上述兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口的公告強調，出口審核會更嚴格的查核最終用戶和最終用途。任何國家和地區的組織和個人，若違反上述規定，將禁令物品轉移或提供給美國的組織和個人，會被依法追究。

這條禁令是否熟口熟面？當然是，因為美國當年禁止供應商向華為出口5G設備所用的元件時，也是嚴令其他國家及公司若轉移相關產品，會被報復。這次中國明顯針對美軍，既是對美方近年來將經貿、科技問題政治化、武器化，濫用出口管制措施的報復，更重要的恐怕是對美國對台售武一步步升級的洩憤。

商務部的公告宣布後，美國沒有明確回應，甚至軍方亦貌似很鎮定，但美國一間國防情報公司近日發表報告，卻表示大劑了！根據該公司的報告，中國對美國關鍵礦產的出口禁令，美國海軍最有可能受到影響，阿利伯克級驅逐艦、美國級兩棲攻擊艦、尼米茲級航空母艦都依賴關鍵礦產來製造武器系統，軍方要解決這個問題很不容易。

具體而言，美國海軍有501個武器系統依賴至少一種關鍵礦產，陸軍和空軍分別為267個、198個，海軍陸戰隊為113個。總計美國有1,000多個武器系統使用鎵、鍺、銻，受影響的相關零部件超過二萬個。

有輿論認為這家國防公司的報告誇大其詞，因為白宮方面沒有任何回應，而且中國嚴控稀土出口多時，但掐得了美國脖子嗎？美國大可以從其他國家及地區輸入。

持此論者可能是對的，但這次中國禁止出口的稀有礦產，卻不一定能夠輕鬆找到替代品，因為中國是世界最大的銻產地，全球約半數銻來自中國，美國每年對銻的需求超過二萬噸，就連美國國防設施公司也對新產地來源不樂觀。

中國在特朗普上任前一個多月出此招，既是向美國還擊，也是搶先出招，希望對方要祭出關稅大棒或進一步制裁中國的措施前，先考慮清楚。

特朗普自勝選之後，一直狂妄地叫囂要向中國大徵關稅，要向中國出大招，可是，從關鍵礦產，到不少零件類出口品，都是美國各產業必需之物，可見美國並非沒有漏洞、沒有短處，而中國更不是無還手之力。特朗普團隊是否收到訊息，是否還要堅持肆無忌憚的出招，答案很快便知道。