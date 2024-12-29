美國候任總統特朗普即將重返白宮，最害怕的不是中國，即使特朗普以中國為首敵，因為中國早有準備。最害怕的是美國的盟友，因為受制於美國，不敢違反。

特朗普的「美國優先」，實際是將所有美國以外的國家都視作剝削的對象。中國、俄羅斯自主也強大，特朗普無法強迫中、俄服從他及美國利益；可盟國在政治、軍事上依賴美國，也無法擺脫美國的控制，只能被迫犧牲。

拜登或美國其他總統對待盟國的態度相同，特朗普的不同不在於本質，而在於表現形式，把盟國視作僕從，不給禮貌性面子尊重，更加不理會盟國政府的國內政治因素，肆意壓迫。這反映出美國的霸權已不復從前，再沒有全球最大、最富裕的經濟與財力支持，要維持霸權的風光，掠奪不了中俄等的資源利益，便從無法反抗的盟國入手，對待加拿大是典型心態反映。加拿大是盟國，卻被當作美國外在的一個州，絕對要順從美國的要求。特氏公開揚言要購買格陵蘭、收回巴拿馬運河，都是視盟國的丹麥、巴拿馬如無物，予取予攜，肆無忌憚。美國的盟國面對這些例子，怎能不驚？但徒只驚惶，卻又奈何？

於是，歐盟面對的不單止是要獨自負擔烏克蘭戰爭，也要向美國進貢。北約成員國的軍費開支與GDP比例，要由原本要求的2%升至5%，當然是用作購買美國的武器。美國駐軍當地的經費支出，亦要轉移給歐盟國家承擔。另外，不准進口低成本的俄羅斯石油和天然氣，而要改為從美國進口價格更高的頁岩油與天然氣，價格與成本（包括重建從美國進口的所有港口、管道等設施）高，從根本上把歐盟各國轉為依賴美國，且不像與俄羅斯那樣可以議價，歐洲經濟便被迫綁架上高成本的能源基礎上。

單只這兩項，歐盟經濟便沒法有所發展，或是走上高借貸、高通脹之路，或是進一步去工業化、金融化和社會分化，讓歐洲市場進一步被美國的工業企業和金融機構所壟斷，歐洲回復到二戰後美國戰勝、歐洲破損的格局，卻少了馬歇爾計劃的美國資金投入（目的是為了收購歐洲重要企業，佔據歐洲一直抗拒美國的本土市場）。作為美國親密盟友的歐洲盟國，會有怎樣的反應呢？政權可被收買，人民卻是推往貧困，難道不會因此起而反抗？而日本看到歐盟的困境，又可作如何的打算？