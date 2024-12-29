中國第六代戰機橫空出世，而且據說有兩款以上機型同時試飛，由一代機王殲20掛彈伴飛，實在震撼。美國多年前已開始研發六代機，至今仍無影無蹤，一直停留在紙上談兵階段，可見中國這方面又走在美國前頭。從遠遠落後到逐步拉近距離，再到後來居上，中國軍事實力飛速發展，不禁驚艷了世界，也帶給國人莫大驚喜，原來中國技術儲備遠比許多人想像的更深厚。

不久前，解放軍隱身艦載機殲35剛公開亮相，沒想到這麼快就被六代機的光芒蓋過，確實令人目不暇給。按照中國軍工發展「裝備一代，研發一代，預研一代」的習慣，七代機大概也該起步了。實際上，就在六代機試飛的同時，中國海軍首艘076兩棲攻擊艦「四川」號也下水了。這艘排水量達4萬多噸的巨艦，擁有電磁彈射系統，將成為全球第一艘無人機航母，戰鬥力遠勝075等傳統兩棲攻擊艦，美軍艦艇也已瞠乎其後，解放軍只要再增加幾艘076，台灣還能跑到哪裏去？

近日美國38輛M1A2T主戰坦克運抵台灣，台灣當局為此沾沾自喜，其實正如大陸國防部發言人指出，幾件美國武器成不了救命稻草，不過是戰場上的活靶子而已。這不是誇張，大陸軍事實力突飛猛進，先進裝備日新月異，台灣那點過時軍火確實有如一堆破銅爛鐵，38輛坦克又能發揮甚麼作用？

有外媒引述所謂的消息人士稱，解放軍向一家大型軍工企業訂購了100萬架自殺式無人機，要求兩年內交貨，暗示可能正在做武統台灣的準備。姑勿論該消息是否靠譜，以當今大陸的軍工實力，生產100萬架自殺式無人機是輕而易舉的事，根本不需要兩年時間。美軍將領曾揚言要利用無人機將台灣海峽變成「地獄」，現在已不敢再吹了，畢竟獻醜不如藏拙，相對於中國無人機，美國無異於班門弄斧。

從無人機到六代機，從高超音速導彈到076兩棲攻擊艦，中國已在多個軍事領域拉開與美國的距離，而且才剛開始，高潮還在後面。早前美國國防部發表的中國軍力報告，巨細無遺地詳述解放軍各種裝備和整體實力，但千算萬算，還是算漏了六代機。其實也難怪，在「中國速度」面前，不管老美想像力多麼豐富，也趕不上形勢變化。解放軍裝備脫胎換骨，實力今非昔比，美軍企圖憑幾艘老舊航母耀武揚威，門都沒有。