南韓政局繼續一片混亂。除了被停職的總統尹錫悅負隅頑抗，堅拒檢方傳召調查外，代行總統職務的總理韓德洙，亦因為拒絕任命憲法法官而遭在野黨彈劾。由於彈劾官員的門檻較彈劾總統低，只需國會過半數通過即可，最終以192票贊成，零票反對，通過彈劾韓德洙議案，成為該國史上首次有總統及總理雙雙被彈劾。

然而，執政黨不承認彈劾結果，認為彈劾韓德洙應按照彈劾總統的規定，目前雙方仍在僵持，韓德洙則表示等待憲法法院裁決，交由副總理崔相穆代行總統職權。若然副總理的決定仍然不遂在野黨之意，不知會否再次發動彈劾？

總而言之，劣質民主之下，兩黨相爭，人民當災。南韓現屆總統任期至2027年屆滿，執政黨實在有太大的誘因生人霸死地，但現實是執政黨不得民心，國會今年改選，結果由在野黨以過半數議席控制國會，執政黨根本無法有效施政，也成為尹錫悅狗急跳牆頒布戒嚴令的一大導火線。

國會選舉每4年舉行一次，意味南韓「朝小野大」的局面，直到尹錫悅任期屆滿也不會中止，可見執政黨一日不落台重選，南韓亂局也難以扭轉。現在彈劾總統雖在國會過關，但6人憲法法官團之中，只要有一人否決，尹錫悅即可復職。韓德洙之所以拒絕國會通過任命多3名法官，引致被彈劾，原因是憲法法院一旦有9名法官，當中只需7人出席、6人贊成，尹錫悅便鐵定下台，風險比現時只需一人否決即可復職大得多。

南韓已因戒嚴風波打擊了旅遊業，連本港尊貴的立法會議員，原定到東京和首爾考察，後來也取消首爾之行。亂局持續，必會打擊外資信心，該國本已不濟的經濟雪上加霜。