二十世紀初期，中國人念茲在茲，希望迎來德先生和賽先生，好讓民主、科學可以在中華大地生根萌芽。如今約一百年過去了，德先生愈是年長，似乎愈是「懷疑人生」，民主政制在西方發源，但時至今日，歐美地區的民主制度卻變得千瘡百孔。反倒是賽先生，他老而彌堅，也愈發受到中國人歡迎。當代中國早已不同往昔，在科學上真正實現了超英趕美。

早前英國《經濟學人》雜誌作專題報道，將中國形容為科學界的超級力量，文章比較中美兩國，在不同科學範疇的領先地位，中國領前者合共有10個，分別是材料科學、化學、工程、電腦科學、生態學、環境學、農業科學、物理、數學、生物及生物化學。美國領先的範疇只有5個，分別是分子生物學、太空科學、神經科學、藥物和免疫學。

相比之下，今日的賽先生看來更眷顧中國，讓中國在愈來愈多的領域上，處於超前地位。《經濟學人》的分析並非獨有，澳洲智厙「澳洲戰略政策研究所（ASPI）」一直追蹤全球的科學研究，在2003至2007年，全球64項關鍵技術，其中有60項是美國排名第一，中國排名第一的只佔3項。到了2019至2023年，整個情勢出現大逆轉，64項當中，中國有57項排名第一，美國仍位居第一的只餘下7項，主要是在疫苗、量子計算等幾個領域上。

在西方社會，德先生和賽先生曾經可以和諧共處、齊頭並進，可是到了今天，歐美地區的民主制度已走入歧路，政黨之間經常惡鬥，非但使人民當災，影響所及，就連科學研究也未必能安心進行。近年，不少長居美國的科學家，因為受到政治迫害而出走，可憐的賽先生，如今似乎已愈來愈難在西方立足。