受惠於巴拿馬運河帶來的龐大經濟效益，加上美國政府的支持、使用美元作為法定貨幣、接近零關稅和低稅率政策等，令巴拿馬一度成為區內的航運、貿易和金融中心，經濟表現與國民生活水平勝過大部分拉丁美洲國家。

1999年美國正式將運河控制權交還後，各方原本看好巴拿馬經濟可以進一步上揚。但是由於政府貪腐問題嚴重，經濟和外交政策在逐步擺脫美國控制後變得忽左忽右，再加上販毒及黑幫活動猖獗，歐美等國施加的反避稅和反洗黑錢規定等，令巴國發展在踏入21世紀後反而停滯不前。

早幾年左翼政府上台後，巴拿馬進一步加強與美國以外的國家，尤其是運河第二大用家中國的經貿關係，並於2017年宣布與台灣斷交，改為承認「一個中國」政策。有關外交轉向起初為巴國發展帶來了新的投資和動力，但很快便遭到時任美國總統特朗普發動的中美貿易戰和其後的新冠疫情打回原形。除了中美貨運量回落，地緣政治不穩，國際油價上升，還有因降雨量暴跌導致運河水位下降，影響運輸效率與營運成本，均令巴拿馬經濟和政府財政陷入困境。

在今年5月極度混亂的選舉中勝出的巴拿馬新政府，立場重新轉為親美，包括暫停了與中國的部分合作項目，跟隨拜登政府支持委內瑞拉的反馬杜羅勢力等，後者更導致巴委兩國於早前再次斷交（10年前已發生過一次）。

然而，即將再度執政的特朗普並不重視這些政治動作，他着重的是實利，要求巴拿馬大幅調低美國公司和貨船使用運河的收費，以及避免相關港口設施遭到中國和歐洲「操控」，否則美國便會「收回」整條運河，即使巴國政府是「自己友」亦「冇面畀」。