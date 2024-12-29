聖誕新年長假期，入境處12月23日錄得超過106萬人次經各個口岸出入境，是疫情後全面復常以來，出入境人次首次突破100萬，其中有67萬人次出境，有報道就以「香港居民單日淨流出超過31萬人」為標題，更有評論認為這種淨流出會令香港服務業變得一潭死水。但這些報道要麼以偏概全，要麼有心帶風向，因為長假初期離港人多、返港人少，這是常識；而聖誕節在內地並不是假期，內地人來港少也屬正常。其實香港只要發展好本地旅遊資源，深度開發，做好灣區雙向奔赴，何愁客源不足。

首先，千萬不可以有一種思維，認為香港人工高、物價高，是令遊客卻步的主因，這會令我們跌入區域性價格競爭的誤區。其實，香港作為一個高度國際化的城市，物價比鄰近地區貴很正常，我們要做到的是差異化，貴得有道理。單是粵港澳大灣區已是近一億人口市場，當中不少是有消費力的客人，香港的旅遊服務業要向高增值發展。

筆者所屬政黨最近發表《十八區旅遊熱點研究報告》，推動無處不旅遊的理念，主要建議包括：重點建設十八區特色景點，加強宣傳推廣，翻新美化景點，優化交通配套，改善旅遊設施，建立智慧旅遊宣傳平台；建議核心的思維「港味」，培植文化歷史景點，串聯本港獨有的文化旅遊路線；旅遊業界人才方面，要大力培養專業導賞人才，提高旅遊業的文化內涵，除了「食買玩」，吸引追求深度旅遊的旅客需要。

曾經有一段時間，大量個人遊旅客來港，集中在一些傳統旅遊區，影響市民生活；久而久之這些景點亦失去新鮮感和吸引力，漸漸變得門可羅雀，根本原因是旅遊資源未被充分開發，發展不平衡。以屯門區為例，既有多橋頭經濟，連接機場、港珠澳大橋及深圳灣優勢，亦有豐富的歷史、綠色和休閒旅遊資源，但一直沒有規劃和開發。日前我們向政府提出串連屯門5個泳灘、重置屯門公眾貨物裝卸區、改造屯門避風塘、打造屯門「漁人碼頭」及活化屯門河等多項建議，主打漁民文化、屯門歷史、特色休閒運動等地區特色吸引遊客，以單車徑與屯門河的連結及互動，修建海濱棧道連接多個鄰近沙灘，主打水上活動和海鮮美食，善用公共空間如海濱長廊，為文創和街頭藝術提供場地，將藝術融入社區；盛事活動方面，定期舉辦大型沙灘文化節，亦可善用即將興建的屯門第16區運動場舉辦大型文化體育節目。

此外，深圳赴港「一簽多行」最近恢復，亦容許非深圳戶籍居民申請，聖誕節期間本地旅遊服務業立即迎來小陽春。隨着粵港澳大灣區的融合，筆者相信在不久的將來，「一簽多行」政策將推廣至其他大灣區城市，香港將全面納入灣區生活圈的一部分，實現居民雙向奔赴。旅遊服務業客源不愁，前景光明，問題是香港的旅遊基建、社區配套和大型盛事舉辦統籌能力都準備好了嗎？