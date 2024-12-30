娛圈單打：全球第二帥　帥到面都黃

帥？邊忽帥？美國網站TC Candler「全球百大帥哥排行榜」出爐，香港代表姜濤再次帥出國際，成為全球第二帥美男子，排名僅次於「雷神」基斯漢斯禾夫，遠拋「臉蛋天才」車銀優及「咸爺」碧咸，係咪巧威威呢？之但係面對呢個結果，連主角都唔好意思，懇求姜糖高抬貴手，唔好再推佢入榜喎。

嗱，姜濤已非首次入榜，前年勇奪全球第5帥，去年跳升至全球第3帥，今年則再進一步成為阿二。以此觀之，出年咪做世一？嘩，有冇咁帥呀！結果連姜濤自己都大叫老尷，要求粉絲收手，仲話「不要說你們，我自己都覺得在瞎掰」。噢，人貴自知，果然好善良好謙虛呀！

相信好多人都知，呢個榜有課金制度，粉絲課金愈多，偶像排名愈高。姜糖不嬲人多錢多，姜濤年年打進前列位置不足為奇。之不過唔啱聽都要講句，雖云審美標準人人不同，但都要過得自己過得人！話姜濤帥過車銀優同碧咸，本欄第一個唔同意！粉絲愛護偶像之心人皆有之，但都要適可而止吖，係咪咁講先？

當然，姜濤本身都好努力啦，早前許下宏願，希望來年成功減肥，目標係搣走22磅肥肉。有志者，事竟成，在此謹祝呢位香港頂流心願達成！

姜濤亦坐言起行，日日起身開工前必會跑步半小時，加埋平時熱愛打籃球，相信有助消脂瘦身。佢仲矢言每日只食一餐，飲食盡量清淡，希望體重盡快達標。計本欄話齋，減肥其實唔難，但一定要搵啱方法。鏡仔之中，不乏健身達人，例如「大表波」Stanley，胸肌發達手瓜起腱，點解唔過番兩招畀好兄弟呀？