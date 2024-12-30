正論：爆炸墜毀斷兩截　涉事波音事故多

除日本外，南韓是港人經常去旅遊的國家，最近即使因戒嚴令風波而社會動盪，亦有不少旅行團前往。南韓濟州航空一架波音737-800型客機，昨日早上降落全羅南道務安機場時，疑因發生鳥擊導致無法正常放下起落架，機腹着地，高速衝向跑道盡頭的防護牆，爆炸變成火球墜毀，客機機身斷成兩截，被大火吞噬，僅有機尾殘骸可辨認。

偏離跑道墜毀的客機，機上載有175名乘客及6名機組人員，除兩人獲救，消防部門相信全機幾乎全部罹難。目前尋回一百多具遺體，將循鳥擊及惡劣天氣等方向調查事故原因。事發的機場位於全羅南道，鄰近光州市，較少旅行團前往，而一般團隊就算前往南韓，也不會使用務安機場。

香港入境事務處則表示，獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐光州總領事館了解情況。入境處至今未有接獲港人求助。入境處指，會繼續與公署及總領館保持聯繫，密切留意事態發展。

南韓國土交通部當日下午開記者會指，已尋回俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀，將分析數據調查。翻查紀錄，2002年4月15日，南韓國內曾發生一宗空難事件，失事的是編號B-2552的中國國際航空129號班機。該班機從中國北京，飛往南韓釜山的金海機場，因在雨中降落失敗並重新起飛，卻意外飛離保護空域，最終整架飛機墜於機場附近的山上，造成129人死亡，也是南韓境內最嚴重空難，稱「四一五空難」或「釜山空難」。有關空難距今已22年。

昨日南韓境內傷亡慘重的航空事故，該班飛機為波音737-800型客機，原來該種型號客機自2006年來，已發生26宗事故（包括濟州航空事件），共釀1,075人喪命。這款型號廣泛應用於短程至中程航線，低成本航空公司與傳統航空公司均廣泛採用。全球有上百家航空公司擁有此款飛機，南韓目前約有101架同型號飛機。

然而，近年波音頻頻出事，除了南韓昨日的濟州墜毀事故外，荷蘭皇家航空（KLM）一架波音737-800型客機12月28日在挪威奧斯陸機場起飛後，要求在桑德爾福德機場緊急降落，但其後失控偏離跑道，滑進跑道旁的草坪。據悉這宗事件未有人員傷亡，失控因發生液壓故障。波音737-800型號客機連續兩日出事，不禁令人懷疑有關型號客機是否需要仔細檢討及徹查，究竟哪裏出問題，是否仍然可以服役？美國媒體亦十分關注有關空難，皆因波音737系列飛機近期在美國也發生一連串事故與醜聞，據悉美國芝加哥波音總部可能會派遣人員前往南韓確定事故原因。畢竟事關人命，有關波音型號飛機頻頻出事，如未能找出真相，加以改進，恐怕會令乘客失去信心。

香港是國際航空樞紐，備受國際肯定，致力為旅客提供最安全、可靠的飛行體驗。然而，近期本港的航機亦發生不少故障事件，始終「小心駕得萬年機」，波音屢傳醜聞令人漸漸失去信心，香港足以引為借鑑。