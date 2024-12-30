中國第六代戰機說來就來，最感意外的應該是美國。五角大樓在早前發表的中國軍力報告中，只是輕描淡寫提到中國正在研發六代機，而沒有提及任何進度，可見他們根本不了解具體情況，更不知道中國六代機其實已經瓜熟蒂落。反觀美國六代機至今還在雲深不知處，這場較量勝負已分，老美被搞得措手不及，其懊惱和焦慮可想而知。

一直以來，老美總是對自己的軍事技術和實力充滿信心，喜歡宣揚所謂的代差優勢，即使其六代機研發阻礙重重進度緩慢，依然認為中國不可能超越。有美軍將領甚至認為中國幾年內都不可能推出六代機，結果呢？事實就是最好的答案，老美高估自己，低估別人，注定被打臉。當年中國五代機殲20試飛時，美方誣指中方抄襲，這次中國六代機全球首秀，老美不敢再胡說八道了吧？

有人說，只要有了開始，中國就一定能趕上，甚至超越。這不是狂妄，從殲15到殲20，再到六代機，中國只花了10幾年時間就實現戰機質的跨越，這種速度和效率沒有任何國家可相提並論。更何況，中國軍事實力井噴式爆發，並非僅止於隱形戰機，而是海陸空全面開花，近日同時試飛的還有空警3000預警機，其強大的偵測和續航能力，不僅具有反隱身作戰能力，更被認為將主導未來全球空戰新標準。

過去幾十年，美國通過技術壟斷和封鎖，建立了全球霸權，主導了國際秩序。而今天，中國正漸漸衝破壟斷和封鎖，除了軍事領域取得驕人成就，其他領域也正迅速趕超，從追隨者變成引領者。澳洲戰略研究所的報告指出，中國在44項關鍵技術中的37項處於全球領先地位，這不是捧殺，而是事實。世界進入新紀元，大國博弈也已進入新階段，美國企圖再以技術封鎖阻止中國發展，無異於癡人說夢。目前中國最大短板就是高端晶片，只要突破了，所有問題都將不再是問題。

還是這句老話，打鐵還需自身硬。老美一向只信實力，不講道理，中國要令對方老老實實，唯一辦法就是不斷提升本身實力。為何中國六代機能跑在美國前面？靠的就是綜合實力，中國製造業基礎雄厚，門類齊全，發展國防工業自然事半功倍。而美國呢？製造業空心化，且成本高昂，即使有技術優勢，也是力不從心，何況其技術優勢已經不多。