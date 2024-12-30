日本首相石破茂雖然在國內支持率疲弱不振，但卻積極拓展外交關係，近日一連串與中國破冰的舉動，包括這次日本外相岩屋毅在聖誕節當天訪問北京，雙方互贈「聖誕禮物」釋出不少利多措施，都反映中日皆有意願緩和彼此的關係。

但衝突已久的中日，真能就此破冰嗎？表面看來，繼9月中方同意逐步恢復日本水產進口的協議以後，這次再就此確認共識，但具體時間尚待討論；中國也決定將先恢復日本牛肉進口，並盡早重啟雙方在擴大精米進口之討論。日本方面也推出給中國的簽證優惠，包括放寬各項簽證的申請程序與旅遊期限、增長期限等。雙方似乎真的擁有一定善意，而且有了實質進展。特別是為了因應即將上台的特朗普可能對兩國採取的施壓，中日也確實有尋求合作的必要。

但一個核心的問題沒有解決，那就是日本並沒有辦法單獨決定自己的外交走向。眾所周知，日本並非真正的獨立國家，真正的幕後操縱者是美國，而在中美對抗的大格局下，美方不可能坐視日本逐漸向中國傾斜，在關鍵時刻必然出手「導正」，以符合美國的利益。何況，特朗普早已對外宣稱自己將要求日本增加支付美軍駐日的費用，也會進一步要求日本分擔更多美軍在第一島鏈的任務，這意味着未來日本在國防預算將進一步提高，也會在美方要求下建構更多導彈防禦系統與可能攻擊中國本土的中程導彈，這都會對北京造成刺激，從而對日本產生懷疑。

中日向有歷史上宿怨，民間彼此的敵視衝突事件，每隔一段時間就會成為風潮，加上美國印太戰略對日本積極拉攏，就算眼前中日之間似乎問題稍有緩解，但恐怕很快就會另起波瀾。長期來看，中日之間能否真正開誠交流，仍舊不容樂觀。