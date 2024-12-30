200多年來一直是美國象徵的白頭海鵰，除了出現在美國國徽上，也被用於官方文件、旗幟、貨幣和軍事徽章。不過直到美國總統拜登日前修改法例，又稱「白頭鷹」的白頭海鵰才正式成為美國國鳥，贏得了遲來的榮耀。

話說回來，白頭鷹貴為美國國鳥，名聲卻一向不太好，經常仗着身形龐大去搶奪小個子動物的食物，扮演強盜的角色。美國開國元勳當年一度考慮把海貍、斑馬或鵝等定為國徽標誌，最後之所以拍板選擇白頭鷹，是因為認為牠是力量的象徵。美國後來的發展印證這個決定正確，美國確實是一個好鬥好戰的國家。

有趣的是，1991年蘇聯解體後，俄羅斯也選擇把鷹作為國徽，不過是來自東羅馬帝國的雙頭鷹。俄羅斯政府這樣做同樣有深層次含意，寓意俄國野心勃勃：它是橫跨歐亞兩大陸疆域遼闊的大國，一頭在歐洲一頭在亞洲，一頭看西方一頭注視東方。

不得不說，美國的地理位置得天獨厚，東西兩面都是大洋，南北兩邊則全是弱國。美國在北美洲鷹立雞群，不但躲過了人類歷史最慘烈的一戰和二戰，還順勢成為世界大國。相比之下，俄羅斯雖然國土遼闊，物產豐富，但鄰國眾多，崛起成為大國要比美國面臨更多的阻力；而且它的地形以平原為主，容易受到外國侵略。所以烏克蘭一申請加入北約，立即觸動俄羅斯神經線，擔心失去和北約之間的緩衝國，於是出兵攻打烏國。

地理環境是人類賴以生存的基本環境，也是影響經濟發展的重要因素。美蘇在冷戰時期相持不下，最終由美國勝出。近年普京強勢執政，特朗普明年即將上台，雙頭鷹和白頭鷹這次博弈誰能宣告勝利呢？單純從地理位置看，前者似乎難敵後者。