美國和以色列如出兵侵略伊朗，中國會否施援？若美國與北約在烏克蘭直接出兵作戰，俄羅斯便被牽制，可能無力救援伊朗，伊朗便只有中國才可有救援之力。中國會否甘冒美國的大不韙，得罪美國，支援伊朗？抑或是只說不做，害怕美國，也怕一下引火上身而袖手旁觀呢？

但是，就算中國有唇亡齒寒之感，毅然支援，可怎樣支援呢？中國派遣解放軍參與保衞伊朗。若出兵少，於事無補。大規模出兵便會被認定與美國作戰了。美國必然在中東、東亞以及全球對付中國，甚或製造台海事件，使中國首尾顧不及，那時候不是單單救援伊朗，而是中美開戰了。中國大規模出兵，千里遠征，後勤問題嚴重。中國能否應付中東與東亞兩個戰場與美作戰呢？

不出兵，中國還可供應武器，只是派操作人員，但美國會容許嗎？運送過程便會遭美以破壞。當前伊朗最需要的是防空系統，中國當可供應，但安裝需時，數量也有限。面對美以空襲，也會如伊朗原來的設施，很快便被以國空襲摧毀，伊朗還是不可能奪回制空權，戰場還是處於絕對劣勢。伊朗不如韓戰時的朝鮮半島，那時中國可以人海戰術扭轉武力的劣勢。中國的國防技術與能力比韓戰時大不相同，但要在伊朗設立防衞，要以攻為守，作戰能力與以色列相比，相信處於絕對的劣勢。

軍援作用不大，中國還可經援。只是美以侵略但求速戰，中國經援未至，伊朗便已可能失守了，遠水救不了近火。戰爭攻防取勝，若不是持久戰，經濟或工業能力作用不大。伊朗向中國求救，顯然事態危急，但主動權在美以，它們決定攻伊朗，大戰便起，伊朗的種種劣勢便全然暴露。如敍利亞，即使俄羅斯願助力，也仍然會一敗塗地。伊朗是否勝於敍利亞，本身有否足夠抗戰的決心呢？

美以侵伊朗，可趁敍利亞變天，以及伊朗在以色列空襲、暗殺下，軍心民心士氣疲弱。國內親美厭戰人多，美國容易收買軍政高層。防守方面，空防盡失，美以空襲可如入無人之境，在戰爭劣勢下，軍民不思戰，怎樣可以與美以強大軍力對抗呢？伊朗若不堅持抗戰，內部動亂，一如敍利亞，中國又怎樣可以救援呢？伊朗問題不是中國應否、能否救援，而是自身能否堅持抗戰。如敍利亞例子，即使中國聯同俄羅斯全力救援，也會無濟於事。