南韓陷入多事之秋，總統尹錫悅被彈劾後，代總統、總理韓德洙又被彈劾，目前只由副總理崔相穆代行總統職權。外界都擔心，如此一個三號人物，根本鎮不住政壇亂局，詎料更驚人的一幕又告上演。濟州航空一架波音737-800型客機29日早上降落全羅南道務安機場時，懷疑因鳥擊導致無法正常放下起落架，偏離跑道以機腹着地，再撞向護牆爆炸。全機只有兩名空服員獲救，其餘人士全部罹難，成為近代史上最嚴重的空難之一。

今次事故震驚世界，究竟是甚麼原因導致這個最不幸的局面，還須當局仔細調查，惟波音客機近年事故不絕，幾乎「包辦」所有嚴重空難，卻是不爭的事實。包括737 Max客機在印尼和埃塞俄比亞墜機，導致數百人死亡。今次型號雖然不同，但737-800型客機本身亦劣迹斑斑，如今又添一筆，對波音的生意肯定再造成打擊。

是次空難同樣重創南韓旅遊業和經濟。事實上，尹錫悅無厘頭頒布戒嚴令已令部分旅客對南韓卻步，當地酒店業直指，近期不少旅客取消訂房。與此同時，濟州是旅遊勝地，濟州航空亦是知名廉航，今次空難怵目驚心，益發令當地旅遊業蒙上陰影。有身處當地的旅客坦言，不知是否仍應該登機，未出發的旅客亦紛紛取消行程。

屋漏偏逢連夜雨。南韓央行公布，12月份商業信心指數降至4年多以來的最低水平，原因是政治的不確定性，以及對經濟增長勢頭的擔憂。股匯同樣急挫，韓圜匯率創15年最低，外資連續5個月逃離韓股。在政局仍是一片混亂之際又逢空難，南韓前景更加暗淡。何況特朗普上台在即，他早已明言要南韓提高向美國繳交「保護費」，在政府群龍無首下，更無議價能力。