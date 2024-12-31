港府日前宣布對郭鳳儀等7名通緝對象，實施指明潛逃者執法行動，並依法通緝劉珈汶等6名外逃反中亂港分子。美西方等國的官員、政客及反華組織隨即發表抹黑言論，引起中方及本港社會各界不滿。美國、英國、加拿大等國和歐盟的官員、政客發表涉港謬論，妄議特區政府依法對郭鳳儀等13名海外反中亂港分子採取行動，公然詆毀香港特區法治和「一國兩制」實踐，干預特區司法，筆者予以強烈譴責和反對。

港府依據《港區國安法》和《維護國家安全條例》對其採取執法行動，是維護法治、順應民意的正義之舉，是捍衞中國國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例。

事實上，制訂維護國家安全的法律，是各國的慣例。西方國家如美、英、澳、加及新西蘭都制訂了這方面的法律，並建立相關決策和執行機構。相關法律方面，美國最少有21部，英國最少有14部，澳洲最少有4部，加拿大最少有9部，新西蘭最少有2部，亞洲國家如新加坡也最少有6部。當中亦會針對不同的通緝犯施行相應措施，這在國際社會上並不罕見。有關國家無視本國更嚴厲的國安立法，濫用國安概念，濫施非法長臂管轄和單邊制裁，以打壓異己，對《港區國安法》根據國際法和國際通例的屬人管轄及保護性管轄原則無端指摘，盡顯偽善雙標本質。

過去幾年，境外勢力與境內反中亂港分子勾連，在香港特區策動持續10多個月的黑暴，期間大力鼓吹「港獨」、「建國」等分裂國家行為，其目的是要推動港版顏色革命，奪取特區管治權，進而企圖顛覆國家政權。在維護國家安全的法律近乎真空的嚴峻情況下，中央果斷出手頒布實施《港區國安法》，成效亦是立竿見影、止暴制亂，發揮定海神針的作用。《港區國安法》實施4年多，已證明其發揮扭轉乾坤的作用，本港由治及興，重回國際舞台，市民更珍惜來之不易的穩定局面，各界全面支持拚經濟、拚發展、拚競爭力，成果有目共睹。

作為中國唯一的普通法司法管轄區，香港的司法獨立和法治水平在國際間備受稱譽。香港擁有悠久深厚的普通法傳統，以法治作為基石的法律制度不僅成熟及透明度高，且公平可靠，在國際排名中表現優異，亦受到廣泛認可。香港在「2024年法治指數」中排名靠前，肯定了香港在法治方面的成就。

美西方此番惡意抹黑港府的嚴正執法，甚至早前美國國務院官員與郭鳳儀等4名外逃反中亂港分子會面，多次為反中亂港分子撐腰打氣，完全是對法治精神的粗暴踐踏，暴露其在人權、法治問題上的雙重標準嘴臉。筆者奉勸美西方反躬自省，立即停止任何干預香港事務、破壞香港法治的圖謀，否則必將受到中方的堅決回擊。