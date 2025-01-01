正論：今年世道不太平　經濟乏力禍頻仍

在盛大的除夕煙花匯演襯托下，去年如煙花一閃即逝，新一年今日展開。埋單計數，香港這一年來經濟增長乏力，財赤連續3年突破千億，今年依然一片陰霾。尤其中美關係愈見對立，「特朗普2.0」即將到來，未來的不確定性成為最大的確定性。儘管中國全年經濟增長5%料可達標，但內地經濟本身並不好，香港作為外向型細小經濟體，港元又跟美元掛鈎，情況就如兩隻大象打架，旁邊的小草勢必牽一髮動全身。

港股經過長時間沉淪後，去年最後一個交易日收巿微升18點，恒指全年累升逾3,000點，扭轉連續4年的跌勢。大家都知，港股早前之所以經歷了「大時代」式升勢，全因中央宣布強力救市措施，規模或達到10萬億元人民幣，為市場注入強心針。然而，中央宣布救市至今已有一段時間，真正的措施卻始終只聞樓梯響，未見人下來，帶來的利好影響亦逐漸式微。至於具體措施遲遲未見蹤影，原因就是特朗普仍未正式上任美國總統，中央需要謀定而後動。要待美國真正出招，再見招拆招。

由此可見，中美對抗必然愈演愈烈，今年的國際形勢更加怒潮洶湧。何況環球戰火未息，俄烏戰爭固然不知伊於胡底，中東亂局也是沒有盡頭，一旦以色列聯同美國攻擊伊朗，世界勢必大亂，中國必受牽連。香港作為中國一個特區，一直偏安一隅，但隨着大國博弈激化，香港早就無法獨善其身。美國近年大築「小院高牆」，除了糾集盟友圍堵中國，也用盡一切手段與中國脫鈎；香港也是中美博弈的主戰場之一，美國國會隔三差五就以人權問題對香港說三道四，動輒對官員及企業作出制裁；而港元與美元掛鈎，金融體系又四面透風，美國會否借金融股票市場上下其手，打擊中港經濟，不能不有所提防。

很可惜，至今未見港府有何板斧應對和預備，所謂開拓中東市場也是說多做少，金融產業依然高度依賴美國等西方模式，一旦有任何風吹草動，隨時兵敗如山倒。就算撇開國際大環境不談，就看香港內部格局，傳統產業發展來到瓶頸，不斷萎縮。產業轉型則光說不練，新興經濟體至今躲在雲深不知處。

君不見，建造業目前面對極其嚴峻的困境，開工不足、工人被拖糧的情況比比皆是。還有多間老牌大型建築公司陷入財困甚至清盤，裁員遣散不絕，過去高高在上的建築師也要被迫放無薪假，反映市道冰封的冰山一角。傳統零售業同樣不見起色，零售業銷貨價值跌跌不休，截至去年10月，已連續8個月下跌。即使中央再次「送大禮」恢復深圳居民「一簽多行」，但別說深圳旅客大都不過夜，消費有限；就說內地經濟也不好，人民儲蓄率持續上升，有錢也不願消費。

屋漏偏逢連夜雨，元旦伊始，新一輪加風撲面而至。中電及港燈今日起加價，淨電費分別增加0.98%及0.9%；城巴、九巴及新大嶼巴士，亦將於本月5日起上調車資，加幅以城巴最高，達7.5%，九巴及新大嶼巴士則分別加4.3%及6.5%，全部跑贏通脹。就連快餐店亦在元旦後加價，明日起大部分食品加價0.5元至1元。住宿方面，房屋局早於去年10月已上調公屋租金一成，大部分租戶的豁免期已在去年底屆滿，本月起須支付新租金，預料大部分租戶每月須繳交多200元。衣食住行樣樣加，小市民百上加斤。

港府預料，香港去年全年經濟增長只有2.5%，商界預期今年增長更低。港府現在主要靠發債度日，若不將發債收益計算在內，香港更是連續5年財赤，非常驚人。面對此情此景，當局並無甚麼開源節流大計，外界的減薪要求，官老爺只知耍手擰頭。拒絕節流，支出卻有增無減，單是人口老化加劇，安老、醫療、社福開支日甚一日，高官卻依舊一副大安旨意的模樣，擺明就是做一日和尚敲一日鐘，將來的事將來再算。

總而言之，新一年並未撥開雲霧，社會問題依舊千頭萬緒，未來依然荊棘滿途。但說到底，新一年理應有新希望，此所以，保持積極心境仍是必須，最關鍵是港府切實拿出振興經濟的手段，不要口惠而實不至；對國際局勢要保持高度警惕，萬勿得意忘形，掉以輕心。