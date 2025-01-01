辭舊迎新，中國在2025年將沿着2024年形成的世界格局，推動自己的外交戰略和工作。

對此，中國外長王毅發表文章，一是希望美國新政府作出正確抉擇，力爭中美關係穩定、健康、可持續發展。二是中方堅定維護國家利益和國家尊嚴，對「以台制華」的圖謀和「倚美謀獨」予以堅決反制。三是對個別國家在南海的挑釁行為，中方開展有理有力的維權。四是中方將深化中俄全面戰略協作和全方位務實合作。五是中方將推動中歐關係沿着獨立自主、相互成就、造福世界穩步向前。六是中方將為烏克蘭危機、以巴衝突以及朝鮮半島、緬甸等熱門議題的政治解決，繼續發揮建設性作用。

王毅提出的六大戰略，可謂「胸懷祖國，放眼世界」，在百年大變局中、在複雜多變的形勢下，維護國家利益及推進人類命運共同體。這些年看中國的崛起發展，看中國與世界的關係，看中美、中俄、中歐關係，看中國提出政治解決熱門議題的建設性作用，就要站在這樣的高度才能看得清楚。這六大方面具體到新的一年，中方一如既往地把中美關係擺在第一位，要求美國新政府作出正確選擇，也就是要求特朗普放棄拜登以中國為最大對手的政策，放棄對中國充滿敵意的打壓，這對美國而言不可能成功，對中美關係和世界經濟破壞巨大。

台灣問題是中國核心利益的核心，是中國「維護國家利益和國家尊嚴」的根本所在，任何「以台制華」、「倚美謀獨」，中國都會堅決反制，這意味着北京對打擊「台獨」會有更進一步和強力的具體行動。中國在南海維權也關乎國家利益和國家尊嚴，會有理有力的反制個別國家的挑釁行為。

至於中俄全面戰略協作，中方將在新的一年深化及全方位務實合作，這意味着中俄關係會進一步鞏固加強。而受到中美、中俄關係的影響，中歐關係勢將改善，相互成就。這些都是2025年可見的前景。