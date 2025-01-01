美國和俄羅斯是軍事強國，號稱世界排名第一、第二，兩國的防務系統理應精密嚴謹，寶刀不該胡亂出鞘，若然出鞘，也不會誤中副車才是。然而，近日美俄兩國的軍事系統都出了大亂子，前者險些誤傷性命，後者更因為出錯，導致數十個無辜者死亡。

先出事的是美國海軍，上月22日在紅海之上，一架F/A-18大黃蜂戰機從航空母艦起飛，卻被旁邊一艘巡洋艦射出的導彈錯誤擊落，幸好兩名飛行員及時彈射逃生，才能保住性命。但這只是故事的前半段，原來相近的時間內，還有另一架大黃蜂戰機被襲擊，導彈同樣是從美艦射出來，全賴機上的空戰員眼明手快，在千鈞一髮之際，自行將來襲的導彈擊落，全機才可保無恙。

所謂「一之為甚，其可再乎？」美國軍艦一而再地誤判，還險些兒擊殺自己的同袍。他們苦心經營數十年，理應萬無一失的「敵我識別」系統，究竟出了甚麼問題，這樣的一支軍隊，真不知尚能戰否？古龍有部武俠小說叫《多情劍客無情劍》，書中號稱武功第一的是天機老人，但他空有第一之名，卻有20年沒跟人動過真格，後來一出手便給敵人殺死了。今日的老美跟天機老人相似，同樣是很多年沒跟真正的強敵交過手，一旦打起來，後果可能不堪設想。

在軍事強國中排名第二的俄羅斯，跟美國比起來，也好不了多少。日前，一架阿塞拜疆的民航客機在俄國境內被錯誤擊落，事件最少導致38人死亡。俄羅斯總統普京曾為此公開道歉，由此可見，這個錯誤很可能是俄軍造成的。時至今日，美俄兩國的防務體系似乎都亂了套，放眼全球，當今最嚴密的國防軍事系統，說不定是在中國。