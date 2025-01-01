新年伊始，恭祝讀者新年快樂，身體健康！「休嘆流光去，看看春欲回」，人生苦短，也不必盡感嘆時光的流去，時不我與，看！春天不就要回來了嗎？郊外青翠的芽兒鑽出土壤，小鳥枝上喳喳叫。希望，永在人間！

特區政府儘管財赤千億元，儲備剩番唔夠6,000億元，財金官員依然信心十足，稱三數年後就可恢復收支平衡！大家繼續日夜都繽紛，何必愁眉要減高官人工？文體旅局日前公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，提出四大發展策略、59項行動綱領及133項具體措施，目標係5年後旅遊業的增加價值達1,200億元，就業人數增至21萬人。看官，信可成真，5年彈指一揮就過去，香港果然無處不旅遊，經濟穩步增長，市民想窮都難，老朽有生之年，又可享受歲月靜好，風月已漸隨風去，黃昏幾回再有夢！確實老懷安慰，但願子孫活得無憂，老朽無一磚半瓦留下，亦可翩然而去矣！

放眼世界，美國候任總統特朗普本月20日就職，佢未上任已爭議不斷，講嘢高深莫測，要言之，就係冇句真！一時要24小時內搞定俄烏戰事，依家又話會繼續向烏克蘭提供軍事援助。呢，俄羅斯國際事務委員會總幹事季莫費耶夫表示，特朗普上任後還會繼續向烏國提供軍事援助，供應武器裝備，給予財政支持及軍事和非軍事人員訓練，並指特氏是一個蠱惑人心的政治家。「蠱惑人心」一詞真係可圈可點，意思大抵是以謠言欺騙、迷惑、煽動人心。詩人艾青有詩句：「理性被本能扼殺，用武斷蠱惑人心；奸詐的耀武揚威，忠誠的受到誣陷。」可見被指蠱惑人心的政客，只想把世界攪得寒天徹。新的一年，老朽但願從政者多做實事，切勿蠱惑人心，則世界會向美好邁進！