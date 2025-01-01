2025年來了，國泰民安、繁榮安定應是中國人的最大希望，但特朗普就任美國總統在即，大家都知道中美紛爭激化之期近了。不少人誠惶誠恐時，內地網民卻因兩款第六代戰機滿天飛震撼了，消息更極快震撼世界，連日來驚爆歐美政圈及軍事界，本周各方反應總算冷靜了一點，但國際軍事界對中國軍武發展硬實力的研究與探索，卻再難冷靜。

上周四，內地網絡突然出現多段戰機飛翔片段，奇怪的是，影片中的機型前所未見，更極高規格的有殲20系列戰機伴飛，消息一出便炸網，內地網民沸騰了，世界卻震驚了！更喜人或嚇人的是，片段陸續有來，外形奇異的大飛機不止一款，無尾翼大型戰鬥機共有兩款，熟悉軍事知識的人認為這兩款飛機是中國研發的第六代戰機，不但更高性能、更高智能兼更能隱匿，最重要的是，美國比中國更早開始研發第六代戰機，但至今沒見美國宣布成功試飛，中國卻搶閘呈獻！

各方探究一番後，大都認同這是第六代戰機，因為戰機外形前所未見，設計及外形有第六代戰機的典型特徵，懂得觀察排放及動能的人士更指出，日前試飛的大飛機與殲20系列戰機相比，一點也不輸蝕。眾多評論中，俄羅斯高等經濟學院歐洲與國際綜合研究中心，一名軍事專家的評論十分中肯，他認為中國可能已試飛了第六代戰機的原型機，因為影片中的戰鬥機是無尾翼機種，這個特徵是更便利隱身的第六代戰機的典型設計，亦是西方設計第六代戰機的主流方向。該名專家認為，中國即使試飛完畢，但要大量生產這種新型戰機，仍要數年時間。他又指，不少國家都在挑戰第六代戰機這道天塹，而中國的表現似乎顯示，總體上中國已領先其他國家。

美國的表現值得各方關注。美國軍方態度謹慎，五角大樓對於美國輸了的質疑，只是輕描淡寫地說，知道有關報道。《華盛頓郵報》問過專家，同樣認為片中的戰機應是新型的隱形戰機。美國智庫則對中國會在大白天試飛新型戰機，而且明晃晃被各方看到，直言「做法奇怪」！當然，對中國戒備極高的歐美政界人士，亦趁機再炒作中國威脅論，認為中國成功研發了第六代戰機，對世界尤其是印太地區的威脅更大了。軍備領先中國時，歐美輿論已不友好了，何況現在中國遙遙領先，威脅感勢必更強。

值得一提的是，許多國家研發第六代戰機已逾10年，大家在這條賽道上跑了這麼久，至今沒有成功的宣示。直到上周，中國冷不防地呈上兩款新戰機，不但滿天飛，而且無遮無掩地放任全網報道，無論在內地還是國際，都有專家直言上述手法不太像中國，顯然中國藉此發放信號。有指中國藉此向美國示警，向準備在軍事上挑釁中國的國家打心理戰，也打實力戰，提醒居心不良者最好謀定後動。看來，中美角力或東方西方對壘，今年會更激烈。