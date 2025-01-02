伊朗怎麼辦？

要與美國、以色列開戰，應該不可言勝。不勝也不可投降，投降是政權丟失，對不起伊朗系的各地地方武裝，也對不起自1979年宗教革命犧牲的烈士。投降的不僅是伊朗政權，更會是什葉派的整體力量。伊朗的宗教領袖，是承擔不起這樣的歷史責任。不投降又不能戰，怎辦？

若伊朗領導層不投降也不撤逃，還是求機會保衞政權、保衞國家、保衞宗教與政治信仰。若是這樣，還有辦法。首先是委曲求全，忍辱負重，盡量不與美國、以色列衝突引發大戰。不是要把武力毀滅，而是要深深埋藏，以備日後再起。寧接受一些國際和主權的讓步，但求保存實力、保存政權。或可人事轉變，目的是欺騙美以，不是放棄政權。甚至可以刻意討好美國，特別是特朗普，順從他的部分要求。

與此同時，導彈、核武加快研發，用隱藏的方法，甚至在國外進行，例如伊拉克，或俄羅斯。但前提是清理內奸，組成精幹的政治核心來推動對美的外部和內部整頓，團結開發武器。依伊朗現時的條件，這不是易事。但不如此，戰亦敗，不戰亦敗，伊朗亡國的機會甚大。美國與以色列也有分割伊朗的陰謀，因此不能不釜底抽薪。不過，伊朗有什葉派的宗教信仰與組織，應勝於敍利亞。但內部被收買的比例是多少，有多少人會臨陣逃亡或投敵，難以估計，此所以清理內奸、整頓隊伍是絕對的重要。

伊朗政權的生死，在於本身的堅定與團結。有這樣的條件，雖敗還可徐圖東山復出，不會一敗塗地。

伊朗獨力難拒美以，但在政權未潰散之時，體制還完整，軍隊、導彈仍在，還有一鬥之力，若俄羅斯與中國介入，或許還可阻止美以對之侵略。其中俄羅斯的作用尤大，主因是它軍力龐大，且近在咫尺，後勤容易。以俄伊戰略關係協議，俄國有責任防衞伊朗。但俄羅斯介入，便可能與美國的鬥爭分成兩個戰線，會十分吃力，即使加上北韓（依俄朝協議），也不易兩線作戰。因此，單只俄羅斯介入，它會有所猶豫；中俄協力以助伊朗，應可阻美以的攻擊。但由此產生的戰爭風險和後續的成本代價亦大，變成中俄先行與美國在中東打一場預備戰，其後便會是大戰。

伊朗不千方百計地自救，中俄即使有心援助，也未必有救。敍利亞是一個令人沮喪的實例。