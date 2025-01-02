近日愈來愈多朋友表示，出行盡量避免乘搭飛機，即使乘搭，事前也要問清楚，航空公司會選用哪一種客機。歐洲製造的空中巴士也就罷了，若然是美國的波音飛機，對不起，好些朋友說寧可取消行程，也誓不上機。

過去幾年，波音客機意外頻生，讓人談虎色變，該公司非但不痛定思痛、力求改善，反倒是聽之任之，讓問題不斷惡化。早前南韓發生一宗嚴重的空難，事件導致179人死亡，涉事的客機正是來自波音公司。

出事的客機屬於波音737-800型，由泰國曼谷飛往南韓西南部的務安，途中懷疑遇到飛鳥衝擊，導致機件故障。按理鳥擊是常見現象，單純這個因素，不容易釀成嚴重的空難。今次的涉事客機，降落時無法伸出起落架，在跑道滑行便不受控制，結果撞上混凝土牆，才引致全機爆炸，然後焚毀。但這一宗不是獨立事件，事發兩天之內，民航客機出現起落架故障共有3宗，全部都屬於波音飛機，而且同樣是737-800型。以往本欄曾引述過一則消息，有西方傳媒到訪波音公司，詢問了15位工程師，問他們出行時會否選擇乘搭波音客機，結果15人當中，有10個答不會。沒有人比波音的工程師，更熟知波音的實際情況。如今驀然回首，或許很多人會後悔，當初沒聽從這些工程師的忠告。

事實上，波音是美國華爾街的上市公司，近年華爾街股票吸引全球投資者熱炒，而股票要被炒高，公司的利潤自然是愈高愈好，生產成本則愈低愈符合股東利益。明乎此，你就知道為甚麼強如蘋果手機或特斯拉汽車，部分產品質量都會為人詬病，至於等而下之的企業，情況是如何惡劣，也就可以想見。