上回講到，剛以100歲高齡離世的民主黨籍美國前總統卡特，在任內嘗試奉行理想主義外交，希望透過與中國、蘇聯及其他地區的獨裁政權修好，來推動當地的民主改革和改善人權自由狀況。但由於部分主張太過不切實際，加上美國政府內部的現實主義鷹派分子從中攪局，令外界覺得其外交政策矛盾反覆，愈幫就愈忙，有學者將這種現象稱作「卡特症候群」。

卡特角逐連任失敗後，美國以至全球進入了共和黨籍總統列根的盛世時代。列根成功以民主自由作包裝，並通過與蘇共領導人戈爾巴喬夫建立表面友好的關係作掩飾，實質卻奉行軍事威嚇與經濟霸權並重的現實主義外交，最終促使柏林圍牆倒下，蘇聯以至整個共產主義世界被拖垮（雖然蘇聯是在他卸任後才正式解體），美國在二戰後歷時40多年的冷戰中不戰而勝。

之後短暫執政的共和黨老布殊，原本想蕭規曹隨奉行列根時代的政策，但由於其判斷力與執行力較差，加上死對頭蘇聯在他上任後不久便瓦解了，中國的改革開放發展亦受到「六四事件」打擊，令美國的外交政策一時失去了方向。在美國為首的多國聯軍，幾乎不費吹灰之力就把伊拉克軍隊驅逐出科威特之後，老布殊還一度以為現實主義已經不管用，提出了接近理想主義的「新秩序」倡議。

然而，這個以美國及聯合國為中心，其他國家按照同一套規則和平共存、守望相助的所謂「新秩序」，其實只是世界進入多元混亂局面與「新冷戰」之前的短暫前奏，根本並不現實和長久。老布殊未有趁美國還擁有絕對的軍事及經濟優勢時，對重新立國的俄羅斯、遇上挫敗的中國和仍未全面反美的伊朗趕盡殺絕，更埋下了美國加速走向衰落的伏筆。