新一年剛開始，大家都希望有個新氣象。回顧2024年，香港局勢即使回復穩定，但經濟情況始終不如人意；中港經濟上半年呆滯，下半年多得阿爺打救，推出多項救市措施，才令風雨飄搖的經濟止跌回穩。正如本報指出：「2025錢景堪憂」！

過去一年經濟低迷，旅遊業未見復甦，又掀起結業潮，吉舖處處；政府更陷入千億元財赤困境，早前有聲音要求公務員減薪與市民共度時艱，當局卻不聞不問，闊佬懶理，繼續大花筒燒錢！有論者指出，在目前形勢下，全體公務員減薪短期內不可行，凍薪亦存在爭議；依家內地公務員料加薪5%谷消費，最少上調500元人仔，可追溯至2024年7月。香港都要谷消費，公務員減薪只會降低消費意欲，更難以刺激疲不能興的經濟，然而，一眾年薪高達數百萬元的問責高官，要有「政治覺悟」。

問責高官即使減薪10%，講真金額有限，無礙其過幸福生活，對千億元財赤亦可謂杯水車薪，之但係關鍵不在於滅赤，而係政治姿態，以示高官們有承擔，願意與廣大市民共度時艱也。港府連續3年財赤突破千億元，開源無方，節流也不見得有計，呢，單係長者兩蚊乘車優惠，林鄭臨下台將受惠年齡由65歲降至60歲，搞到支出愈來愈大，目前已成庫房一大包袱。

有議員及學者為政府出謀獻策，認為應Cut去60至65歲以下乘車優惠，或睇吓如何設限。然而，福利易放難收，有論者就話推出「兩蚊搭車改革方案」的同時，可宣布問責團隊集體減薪一至兩成，為期至少一年，藉「自插一刀」或可令長者條氣稍順。不過，以高官們的愛財如命，叫他們減薪有如對牛彈琴！正所謂搵到條路，難得糊塗，一於再裝聾扮啞。