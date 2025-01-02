正論：日夜繽紛一陣風　熱鬧過後乏問津

本港經濟疲不能興，旅遊業無以為繼，京官耳提面命港府必須做好「無處不旅遊」。既然收到指示，港府不敢怠慢，大搞「18區日夜都繽紛」吸客。一年過去，18區除了搞了一些淪為笑話的打卡活動令人記憶猶新，還有甚麼作為，外界不了了之。外界但知，各區區議會雖然成立了相關工作小組，但大部分開會次數少得可憐，反映三分鐘熱度過後，日夜都繽紛已變成乏人問津的冷煎堆。

港府去年初在18區區議會設立「提振地區經濟專責工作小組」催谷日夜都繽紛，又資助各區設立打卡點谷人氣，民政事務總署亦向18區額外撥款100萬元支持政策。一年過去，18區究竟如何日夜都繽紛，市民不太清楚，最有記憶者，可能是觀塘區議會，於東九文化中心外設立的LED玫瑰花海布置，被嘲似靈堂。笑話過後，來到新一年，當局依然傾向延長各區議會的「提振地區經濟專責工作小組」多一年。但究竟是工作小組確有存在價值必須延長，還是因循苟且懶得撤銷，從小組在過去一年開會次數少之又少，或可得窺一二。

本報翻查資料，18個區議會當中，共有11個區議會的相關工作小組，去年只舉行3次會議或以下，當中灣仔區、西貢區及葵青區更僅召開兩次會議。為何會這樣呢？有區議員表示，開會次數少，不等於工作小組沒有發揮作用，除了開會外，工作小組亦會和民政事務專員有來往；又有區議員聲稱，區議會會議只會邀請政府部門和公營機構出席，但工作小組會邀請商會及僱主代表出席，認為工作小組有必要存在。至於只開過兩次會的葵青區議會工作小組主席，則索性拒絕回覆，擺明視第四權監察如無物。

事實上，各區議會工作小組懶於開會，早在去年暑假本報已有報道，但下半年過去，新一年都已來臨，情況依然沒有改善。雖說開會多不等於表現好，但外界對區議會衡工量值的唯一方法就是看數字，當港府都強調KPI的重要性，工作小組卻疏於開會，如何令人信服區議員們有用心工作？

必須指出，港府架構向來疊床架屋，成立一個又一個委員會，開設一個又一個職位，結果公帑支出猛增，成效卻沒有準則釐定，早就為人詬病。大至整個政府，小至各個區議會，行事作風如出一轍，甚至因為進入愛國者治港時代，對外界的理性批評和監察，動輒視為無理取鬧，擺出一律不聽的態度。如此這般，試問香港怎麼可能有進步？政府施政怎麼可能貼合民意？

再說，港府做事往往一陣風式走過場，熱鬧過後往往爛尾收場，不提就不存在。不論是「18區日夜都繽紛」，還是「夜經濟」，以至所謂的「盛事」，莫不如此。開頭風風火火，頭腦發熱，過程未經深思熟慮，也不計算經濟效益，結果當然是拍胸脯決定，拍大腿後悔。正如立法會議員指出，在各區設立打卡點並不等於能提振經濟，最重要是與周邊商戶產生協同效應，惟這正是各區議會最不擅長的事。