正論：淨化河道駁錯喉　低級錯誤污水流

耗資13.42億元、歷時近4年的「活化翠屏河」主體工程，好不容易在去年底完工，港府亦隆而重之舉行開幕儀式，揚言活化後的翠屏河排洪能力大大提升，且有淨化水質和美化環境之效。然而理想很豐滿，現實很骨感，開幕不足一個月，河道水面已泛起油光，河床植物枯萎。當局承認觀塘區內曾有16條雨水渠駁錯喉，至今執修了15條，仍有一條尚待糾正。

規劃和施工經年的活化工程，甫完工即發現這樣那樣的問題，尤其駁錯喉最是令人難以置信，堪稱低級錯誤。究竟駁錯喉是否早就存在，動工之初有沒有發現問題，為何至今仍有一條喉尚待修正，當局語焉不詳。見微知著，本港大小基建無一不是錯漏百出，延誤超支屬家常便飯，基建質素每況愈下，已到了令人不忍直視的地步。活化一條短短的明渠也耗費十多億元，絕對價值不菲，除了反映基建成本驚人，亦證明價錢與質素不成正比。部門有沒有盡責監督，可思過半矣。

當然，基建有問題不奇怪，沒有問題才是奇怪，這已成為香港日常。別說地區工程遭輕視，即使是國家級或十大基建也是亂象叢生。由港珠澳大橋香港段，到廣深港高鐵香港段，再到千億沙中綫，有哪一項不是狀況百出？高官甚至看報道才知出事，返工如在夢中，難怪香港競爭力一落千丈。

說回今次活化翠屏河工程，當局美其名曰，旨在令過去的明渠變身為市區中的河道綠洲，但根據往績，基建工程實在令人沒有信心，由街坊到議員都不抱期望。果不其然，現在連河道植物也疑因水質太差而枯萎，淨化水質云乎哉？事實上，該條明渠向以「髒臭亂」著稱，更因為渠道經常淤塞，一遇大雨即水浸，令居民苦不堪言。前年「500年一遇」的黑雨，便將翠屏河上游地盤全部淹沒，旁邊的翠屏道及觀塘道一帶亦成澤國。如今當局又承認多達16條雨水渠駁錯喉，污水垃圾流入明渠，難怪過去常常「塞到爆」。

正如區議員指出，翠屏河匯集山上溪流和雨水，難免滲雜沙泥，惟水面泛起油污則「比較奇怪」，當局須查找污染源頭在哪裏。又指落成後的翠屏河與當初設想有距離，特別是河床的水生植物呈枯黃狀態，到底是翠屏河鹹淡水交集的關係，還是植物品種問題，有關部門必須交代。一言以蔽之，規劃求其，施工求其，連美化河道栽種植物都求求其其。特別是今年尚未遇大雨考驗，最怕排洪能力並非當局吹噓般強勁。

再看南韓首爾清溪川，當初為了發展經濟，1960年代整條清溪川曾被覆蓋為暗渠，水質因廢水排放而變得惡劣，1968年更在清溪川上興建高架道路，烏煙瘴氣。但2003年起，首爾當局推動修復工程，不僅將高架道路拆除，又重新挖掘河道，為河流重新美化、灌水及種植植物，並興建多條特色橋樑橫跨河道，如今不僅水質清澈，成為市內旅遊景點，更是當代環保工程的典範。別人做得到，港府做不到，不是人的問題是甚麼？