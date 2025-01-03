產評：觀望中美再平衡　全球經濟路難行

2024年全球最重要的政經事件之一，是狂人特朗普勝出總統大選，將於本月重返白宮。要知道中美開打貿易戰，正是特朗普上任主政時的「傑作」，如今其人未上任，已開腔會再大打「關稅牌」，相信本着其大美國主義，打壓中國的招數只會更狠。全球都等待特朗普上任，聽其言，觀其行，觀望中美關係重新找到再平衡點，兩強能以另一方式保持鬥而不破的格局，則全球經濟才有穩定發展的基礎。

市場都在屏息以待，美國下任總統特朗普於本月20日上任後，會如何落實其競選政綱，其中一項足以影響全球經濟景氣及國際貿易規模，對眾多貿易夥伴造成潛在衝擊的正是關稅政策，相信中國所受的影響亦是最大。

本來去年9月，聯儲局啟動減息周期。可當特朗普勝選後，聯儲局雖仍在上月如期減息，但口風卻轉鷹，預示白宮新人事新作風下，難料今年美息走向。市場在消化最差的預期，就是美國今年不減息，高息環境持續下，將挺着美元偏強，為包括美債及美股等美元資產護航。但當然美元強勢，理論上不利美國出口，惟「關稅牌」正正就可彌補相關缺口。

不過，世界不再由美國說了算，畢竟美國不再是全球最大的貿易及製造國。更何況貿易保護主義損人不利己，一意孤行的做法變相是要與貿易夥伴過不去，尋求「美國替代」就成了各地應對之法。特朗普對此亦有所準備，早已表明對試圖取代美元的金磚國家徵收100%關稅。但實際上，美國與這些國家的貿易量已大減，加徵關稅可以對美國帶來多大效益，能有多大的威懾力，美國人好快會發現，美國經濟要為政治家的誇言妄語付出代價。

中美角力除了貿易外，科技亦是主戰場，今年的重點領域包括智能汽車及人工智能技術等。以特朗普的作風，應對之法是繼續停供高端晶片及設備、禁美國資金和專才參與中國科技發展，以高關稅將價廉物美的中國電動車拒於門外，以保美國車廠市佔率及工人飯碗，但這不見得能改善美國汽車業競爭力，關鍵是要內部改革與創新同步推進。美國汽車工業新能源發展明顯滯後，在汽車智能化領域不見得有優勢，這將影響美國在發展智慧產業鏈的競爭力，靠威嚇貿易夥伴，不見得能令美國進步。

如今特朗普班底要着手政府效率，為加密資產開綠燈，並擬放寬金融監管，吸引更多資金與企業回流美國。問題是美國的勞工資源是否能配合，美元強勢與高息環境下，如何鼓勵更多海外資金到美國投資實業？同時持續加大打壓中國，美企在華利潤不可能不受損。特朗普如何發揮其商人本色，平衡中美利益，重構雙方都能接受的發展模式，至少其上任的一至兩季被視為重點觀察期。

中國去年9月出重招穩經濟，但對於進一步放鬆貨幣政策如減息降準，至今未見進取，畢竟今年中美關係與全球經濟都面臨重大不明朗因素，政策工具但求謹慎適時、精準到位。論投資，市場反覆仍是主調，宏觀環境明朗化前，大動作可免則免。