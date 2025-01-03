踏入21世紀，我們開始稱中國進入盛世，主要是中國經濟發展迅速，改革開放進度快。在加入世界貿易組織後，外貿擴張巨大，帶動整體經濟的發展。中國愈來愈與國際經濟體制和國際社會融合，大有盛唐時的格局，尤其是2008年國際金融海嘯之後，中國獨力推動世界經濟的復甦，作用顯著，國內社會經濟受積極的財政與貨幣政策帶動，房地產價格上升，社會消費膨脹，處處都與歷史上盛唐的形態氣勢相像，全國上下異常振奮。

可是今天2025年，21世紀過了四分之一，感覺卻有變化。新冠疫情之後，中國經濟的增長速度大降，外貿形勢因美國與西方對敵中國，貿易戰屢起屢落，特朗普再任總統更將以中國為首要競爭對手，貿易戰已演變成金融戰，以及經濟、政治、社會各個方面的矛盾與排斥。

美西方重啟冷戰對付中國，中國依然堅持開放，可是西方到處阻撓。即使中國提出一帶一路的國際倡議，推動國際自由貿易，美國主導的西方仍然攔阻，用冷戰時期對付蘇聯的圍堵方法打擊中國。過去開放的樂觀改變，中國要防西方由貿易到金融、科技的打擊，新的混合戰爭的政治狙擊。開放不再是乘勢而行，而是對抗西方圍堵的政策武器，變成中國與西方你攻我守的戰場。

不單止中國與西方的關係轉變，國際體系亦步回冷戰時期的分裂、對抗和愈來愈歇斯底里的政治化，似乎除了衝突，別無外交談判、妥協的餘地。

烏克蘭戰爭蔓延至俄羅斯國境之內，更有北約公開參戰的傾向。中東戰事一面倒，伊朗體系的潰散使中東動亂不已，也因敍利亞之變天而變成大國博弈之所，新的中東秩序只能從戰爭打出來。烏戰、中東之戰正打擊全球經濟，也因大國而使全球經濟變成政治角力的場所，幾十年的自由貿易、國際經濟秩序正處於崩潰前夕，2020年代或堪比1920年代，處於全球大衰退的前夕。

中國還是勵精圖治，但國際因素變成負面，中國過去的泡沫膨脹需要調整，都增加了發展的困難，特別是冷戰式的中美關係，中國被迫加快軍事化，資源再不能全部投入發展；國內政治因美國的滲透顛覆，使得改革開放備受壓力。東線無戰事，中國還處於發展階段，但冷戰與熱戰的陰影正逐步擴大，中國的盛世難免受損，會否因世界的亂世而有所逆轉？