中國的存在和發展，在許多美國政客包括候任總統特朗普心中，是最大的一根刺。他們認為這根刺不在未來10年拔掉，美國將失去「世界第一」和霸主的地位。

西諺有云，誰得甚麼病，誰就總說甚麼病。特朗普和美國政客這些年都得了「中國病」——有根刺插在他們心中，就時時刻刻都要講中國如何威脅美國，生安硬造出一些沒影兒的事，例如聖誕發表賀詞，特朗普就在提到巴拿馬運河、加拿大、格陵蘭時把中國捎上，聲稱有「中國士兵在巴拿馬運河非法行動」。這話有甚麼根據嗎？沒有！中國士兵有哪些「非法行動」呢？也不說——因為根本說不出。特朗普是在信口開河、胡說八道罷了。這位商人政客一貫如此，喜歡自嗨，博人眼球，大家不必認真，他自己也不認真，喜歡九唔搭八的事也要扯上中國，說明中國這根刺不但扎在他的心中，而且已經走火入魔，揮之不去也。

2017年特朗普初次「榮登大寶」時，並不把中國太當回事，準確地說，是不認為打倒中國有何難哉，他常常掛在嘴邊的一句話是「要贏中國很容易」。因此，那個時候，他發起對華貿易戰、科技戰、製造業戰時，很是大大咧咧，以為對中國隨便出手幾下子就能達到目的。

特朗普以為，對中國發起貿易、科技、製造業混合戰，對中國打擊很大，北京一定吃不消。他不知道，早在奧巴馬時代，中國就已靜悄悄地、十分有力地調整政策，逐漸減低了貿易在經濟增長的比重和依賴。特朗普以為，加關稅可以衝垮中國經濟，沒想到加關稅這把雙刃劍傷中國輕，傷美國重。美國智庫研究發現，特朗普的加關稅，大部分成本由美國企業和消費者承擔，加上商業上的不確定性，僅2018年就使美國私人企業的投資減少了300多億美元。

這些年下來，特朗普和拜登政府的對華打壓適得其反，中國這根刺已從肌膚直插心臟。最可悲的是，特朗普還要擴大對華關稅戰，把這根刺愈插愈深。