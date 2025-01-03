觀察時事，有時候從大處看，有時候也要由小處入手。去年10月，國家主席習近平造訪安徽省桐城市，特地到「六尺巷」一遊。當時筆者便指出，這一樁殊非小事，是有深意存焉。「六尺巷」的故事，旨在弘揚謙沖退讓、與人為善的精神，習主席此行，就是要借此說明中國希望與近鄰和睦相處，即使是遠在大洋彼岸的朋友，我們也會以誠相待，力求共建和諧。

中國領導人素來說到做到，習主席到訪「六尺巷」之後，不久便傳出消息，中國與印度的邊境衝突，初步達成協議，兩軍早前更互贈糖果，既慶祝節日，也是互相表示友好。上個月，中方主動邀請日本外相岩屋毅訪華，多年來緊張的中日關係，開始吹起暖風。中國和美國雖然相隔一個太平洋，但早年習主席已表示，太平洋面積很大，足夠容得下中美兩個國家，雙方即使是遠鄰，也可以攜手並進、共謀發展。

近期，中方在有意無意之間，已經透過不同的渠道，向美國及西方國家伸出橄欖枝。日前，中國共產黨的《學習時報》發表署名文章，頌揚當年毛澤東在艱難的環境下，仍然堅持學習英語，毛主席此舉，很具戰略眼光。此外，更有黨媒舉辦「中美友好合作故事」的徵文比賽。凡此種種，似乎都在明示、暗示，中國與美西方的關係，可以重修舊好。

目前在烏克蘭戰場上，俄羅斯與北韓的軍隊，變相是在跟美國和西方國家交戰。中國與俄、朝兩國雖然分屬友好，但是各自的國情不同。俄、朝所走的路，中國非但不必跟隨，更應該在對立的兩方，充當調和者的角色。如果有需要的話，下一次在某個國際場合，習主席大可以在各國領袖面前，講一講「六尺巷」的故事。