新年新希望，之不過如果祝願世界和平，似乎不切實際。展望2025年，俄烏戰爭、以哈戰事以及敍利亞局勢依然備受關注，而特朗普這位「風雲人物」將於本月20日重返白宮，語不驚人死不休的他，肯定不會讓世界在動盪中見到曙光！

以哈戰事持續逾一年，元旦當天，以色列依然狂轟濫炸加薩，最少17名巴人在一個難民營中喪生。根據聯合國報告，自2023年10月7日到去年6月30日，以軍已對27間醫院及另外12間醫療設施空襲最少136次，造成醫生、護士、急救人員和平民傷亡。事實上，加薩當地不但平民基建滿目瘡痍，醫療系統亦幾乎全崩潰！近期當地天氣嚴寒，已有多名巴人凍死，包括最少5名嬰兒。

至於俄烏戰爭，是否會因特朗普再度上台而有機會實現停戰？俄羅斯總統普京日前發表新年賀詞，指過去一年國家成功應對最艱巨的挑戰。佢讚揚軍人係真正的英雄，定2025年為俄羅斯保衞者年。此外，美國戰爭研究所數據分析顯示，去年俄軍在烏克蘭推進約4,000平方公里，是前年的7倍。俄軍在戰場上得勢會饒人嗎？烏克蘭總統澤連斯基就是不肯面對現實，一直死雞撐飯蓋，未肯認輸，佢發表演說迎新年時稱，明白和平不會作為禮物贈予烏克蘭，但他們會竭盡所能阻止俄羅斯並結束這場戰爭，深信美國會與烏克蘭站在同一陣線。

俗語說人蠢冇藥醫，其實人無知一樣冇藥醫。俄烏開戰至今，戲子總統最鮮明的角色就係扮大種乞兒，一味伸手向美西方求援，如今美國將迎來狂人而非老糊塗，一切變得不一樣；加上北約、歐盟諸國經濟各有各的難處，即使有心亦無力援烏！戲子總統仍發夢可以強大而且被尊重，不是令人失笑嗎？