娛圈單打：萬年老二終坐正 又有靚女仙氣瀉

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》話題不絕。相比男歌手獎項，女歌手獲獎名單冇咁大爭議，當中「萬年老二」李幸倪（Gin Lee）終於擺脫宿命，榮登叱咤女歌手金獎，可謂實至名歸。獲獎一刻，Gin Lee熱淚盈眶，激動表示花了15年時間才行完面前幾級樓梯，大家以後可叫她「阿金」了。

又真係幾令人感動嘅，一個女仔隻身從馬來西亞來港發展，最艱難時期甚至要屈居劏房，冇人冇物，日日淚兩行。最慘情明明係唱得之人，但星途始終平平，唔止欣宜，就連出道遲得多嘅陳蕾都爬過其頭，直到年前轉會英皇，事業先至井噴式大爆發。家陣終於坐正，吐氣揚眉！

反觀出道僅兩年多嘅雲浩影（Cloud），星途明顯比Gin Lee平坦得多。Cloud去年先至有第一首五台冠軍歌，旋即喺《叱咤》勇奪女歌手銅獎。她亦因為美貌出眾，輕易在一眾岩岩巉巉嘅女歌手之中脫穎而出，成功吸引觀眾眼球。

Cloud皮膚白滑，眼仔睩睩，人靚聲甜，就連喺東京富士山旅行，都被台灣男遊客意外攝入鏡，乘機出Po尋找這位「可愛的女生」，間接示愛。《叱咤》當晚仙氣滿滿，因而獲攝影師厚待，鏡頭不時大特寫呢位仙女，賺足人氣。

至於容祖兒事隔6年再踏《叱咤》台板，一樣令人驚喜萬分。Joey憑《九秒九》奪得「叱咤十大第三位」，大家都以為佢會搵人代為領獎，殊不知忽然卻從後台步出親自攞獎，教人意想不到，肯定可以載入歷史名場面之一！點都好，Cantopop需要傳承，希望繼續有唱得之人唱好香港樂壇啦！