中國共產黨一直高舉的毛澤東思想大旗之所以戰無不勝，是因為有兩大要義，一是堅定正確的政治方向，一是堅持靈活機動的戰略戰術。在當今百年大變局的中美「國運之戰」中，更需要把握實行這兩大要義。

所謂堅定正確的政治方向，就是要牢牢維護國家主權、安全和發展利益，堅持中國特色社會主義道路、堅持反對霸權主義、堅持推動中華民族的偉大復興，推動人類命運共同體的偉大事業。對這個正確的政治方向、正確的歷史站位，要始終明確和堅定不移。

所謂靈活機動的戰略戰術，就是要看清這場國運之戰形勢非常嚴峻複雜，鬥爭異常激烈，千難萬難，準備付出巨大代價和犧牲，我們的對手異常殘暴、狡猾、奸詐和強大，無所不用其極。我們雖然已經崛起並快速發展，但仍有許多不如對手的地方，不可輕敵，不可有勇無謀，博弈中智慧很重要，謀略很重要，方法很重要，審時度勢很重要，進退自如很重要，「以己之長，擊敵之短」很重要，「你打你的，我打我的」很重要，虛虛實實很重要，不能蠻幹、愣撞、一根筋，團結很重要，分化對手很重要，把朋友搞得多多的、把敵人搞得少少的很重要。

總而言之，兵者，詭道也，政治更是詭道也！不可當毛主席所說的宋襄公那樣的蠢人，要像毛主席所說的既有虎氣又有猴氣。在中美博弈之中，我們要出偉大的政治家、戰略家、軍事家，像毛主席當年領導中國革命推翻三座大山，把帝國主義趕出中國一樣，把美國霸權掀翻擊垮。

「暮色蒼茫看勁松，亂雲飛渡仍從容」，「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」，「獨有英雄驅虎豹，更無豪傑怕熊羆」，「為有犧牲多壯志，敢教日月換新天」，「國際悲歌歌一曲，狂飆為我從天落」，「四海翻騰雲水怒，五洲震盪風雷激。要掃除一切害人蟲，全無敵」。毛主席的壯懷激烈、雄渾氣魄，會鼓舞着我們打贏這場國運之戰！