本港經濟悶局持續，零售業持續不振。統計處公布，去年11月的零售業總銷貨價值，臨時估計為317億元，按年大跌7.3%，連跌9個月，差過市場預期。與同年10月比較，跌幅亦有所擴大。

政府則老調重彈，指零售業主要受到消費模式轉變，以及港元匯率偏高影響，未來仍會持續影響零售業表現，擺明「戴定頭盔」，事先張揚下輪數據並不樂觀。發言人又強調，相信深圳恢復「一簽多行」後，以及政府提出各項提振舉措，將有助推動消費。深圳「一簽多行」在去年12月1日恢復，是否有港府所預期的提振作用，還須看12月的數據。然而港府也是自相矛盾，一方面認為「一簽多行」是靈丹妙藥，另一方面又預期未來銷貨價值續跌。如此這般，究竟內地旅客是救市財神，還是並非救市財神呢？

過去一年，本港經濟沒有起色，多項數據皆跌跌不休。而港府每次的說詞，都是例牌指望內地旅客打救。由前年2月中港全面通關，到去年中提高內地旅客到港澳購物的免稅額，高官每次都擺出「呢鋪有救」的姿態，但結果都是不符預期，令人大大失望。今次又想靠成功爭取深圳復辦「一簽多行」來提振經濟，恐怕也是希望愈大、失望愈大。

原因無他，逆水行舟，不進則退。內地在疫後復常不斷進步，旅遊內容愈見豐富，購物也愈見便利，內地旅客根本毋須特地來港爆買，甚至深圳還吸走大量香港本地客。與此同時，香港租金和物價高昂，在價格上完全沒有優勢，何況內地網購大行其道，香港吸引力買少見少。高官一味說香港正值經濟轉型，叫商界自己執生，就連「18區日夜都繽紛」都愈搞愈縮，所謂的「提振舉措」，究竟是甚麼呢？