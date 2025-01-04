有美國媒體透露，中國軍方向廠商下訂單，一次過購入100萬架自殺式無人機，並訂明須在2026年的年底交貨。這則消息沒有得到解放軍證實，是耶非耶，就只能由世人去猜。要是讓我說，這消息屬實的機會很大，中國無人武器的發展速度冠絕全球，要為未來戰爭作準備，中國當然是會取長捨短，掏出最厲害的家底。

100萬架軍用無人機可不是鬧着玩的，即使做價低至每架一萬元人民幣，總價也得100億元，解放軍不會平白作這樣一筆投資，定然意有所指，是用於台海、南海抑或是中印兩國的邊境？就難免讓人浮想聯翩。

近日，中印邊境漸趨緩和，況且這兩個東方大國，大抵不會為邊遠地區的疆界糾紛，而隨便打一場大仗，因此解放軍對外用兵，機會最大的應該是台海和南海。這支無人機的百萬大軍，要到2026年年底才能做好，再要安排停當、裝備入列，恐怕最快須待至2027年。然則，莫非在2027年，南海或者海峽兩岸，就要大打一場？

實際上，只要100萬架自殺式無人機造了出來，未必要真打，只需要擺出架勢，做一、兩次軍事演習，對手可能就會知情識趣，主動講和。武俠小說《射雕英雄傳》中的雕十分神勇，試設想郭靖、黃蓉飼養的雕不是兩隻，而是100萬隻，再集中攻擊某處地方，該處的敵人一定會乖乖投降。而軍用無人機的威力，遠非甚麼大雕、神雕可比，當集體來犯時，猶如漫天花雨，每一架無人機的殺傷力都十分驚人，對手根本無險可守。一場必敗的戰爭，莫說台灣或菲律賓，就連美國也不會介入。以此觀之，2027年之後，整個亞洲的局勢，反倒會變得明朗化。