世界在大變，曾經各國熱捧的全球化，自「特朗普1.0」後已慢慢走向各自閉門。上月初，中國商務部宣布嚴控對美國軍工產業出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等軍民兩用物項，按理受影響的只是美國，但歐洲多國同為成員的北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）卻開始憂慮，敦促成員國提早做好部署及應對。

北約最近向成員國發出警示，列出了12種國防關鍵材料包括鋁、鈹、鈷、鎵、鍺、石墨、鋰、錳、鉑、稀土元素、鈦及鎢，「溫馨提示」這12種稀有礦產對盟國的國防工業至關重要。北約的提示沒有說得太多，但成員國關注的當然是北約一員的美國已遭中國禁制出口稀有礦產了，他們也要因應可能被禁止出口先作準備。

事實上，這一次他們亦難以置身事外，因為中國的出口禁令言明，中國會對入口上述礦產的國家和企業，以及進口礦產的目的作更嚴格的審核，任何國家和地區的組織和個人，如果違反上述規定，將禁令物品轉移或提供給美國的組織和個人，會被依法追究。

舉個例子，若北約有成員國代美國進口礦產，然後轉運到美國，將遭中國商務部制裁或有報復行動。北約向成員國發出「溫馨提示」，明顯不是同仇敵愾，而是早作提醒、早作規避。

本欄上周才向大家披露，美國有國防情報公司發表報告，指美國軍方由航空母艦、兩棲攻擊艦，到海軍有501個武器系統，陸軍和空軍分別有267個、198個系統受影響，總計美國有1,000多個武器系統使用鎵、鍺、銻，受影響的相關零部件超過二萬個，都依賴上述至少一種關鍵礦產。

美國表面淡定，但有外媒報道，美國國會已成立工作小組，試圖研究減少對中方的依賴，而美國軍方也勢必要研究怎麼渡過中國禁令的難關。

北京自去年起已對鎵、鍺和石墨的出口實施大範圍的管制，並新增鎢、鈦和銻等出口限制，當時是反擊美國對先進晶片技術出口往中國的限制。

中國在措施上一再加碼，原因當然是狂得起。中國是世界最大的銻產地，全球約半數銻來自中國；全球98%的鎵產量來自中國；全球55%鋁產量屬於中國；還有，中國是精煉鈷和鋰的主要來源地，2022年的產能分別佔全球的68%和72%。

美國一個名為「戰略與國際研究中心」（CSIS）的智庫認為：「重要礦物設輸入禁令，只會讓中國在建設這些能力上進一步超過美國。」

中國輕輕一記出口禁令，以自己最具優勢的材料迫令美國與歐洲不要輕舉妄動。這一着令美國及北約又一次與中國站在利益天秤的兩端，北約成員國的反應顯示各國都有意抱着「神仙打架，小鬼避難」的態度。