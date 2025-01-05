正論：減薪例必托手㬹　淡化財赤博過關

新一份《財政預算案》將於下月發表，財金官員早前承認本年度財赤達到一千億元，詎料昨日出席諮詢論壇竟大改口風淡化財赤，揚言最新估算不足一千億元，似乎又是大玩期望管理那一套。其實財赤是否達到千億不是最重要，最重要是財赤嚴重這事實沒有絲毫改變，港府開源無計，節流又牙痛咁聲。除了財金官員認為公僕減薪未是時候，尊貴的立法會議員亦認為減薪會減少社會消費。人們不禁要問，港府究竟如何滅赤？

眾所周知，去年預算案估計本年度將有480億元赤字，財金官員早前改口稱會增至約一千億元，比原先估算多了超過一倍，惟昨日又有最新說法。他表示再修訂本年度財赤，將少於一千億元。類似的「彈出彈入」手法並不鮮見，幾乎年年如是，過去好景是先將盈餘降低，甚至吹風會有赤字，降低市民期望，結果公布預算案則水浸庫房，派多兩粒糖便能令市民喜出望外。近年財赤嚴重，年年見紅，但「狼來了」這一套不變，先是誇大赤字，到正式公布時只要赤字稍稍降低，便反映政府已經努力過，又可以蒙混過關。

市民是這麼好騙的嗎？這一年來，本港經濟持續沒有起色，港府動輒推說經濟轉型、旅客消費模式改變、息口高企、港元匯率偏高、地緣政治等因素影響。然而，上述的負面因素，來年也不見得會有改善，港府明明已經技窮，但財金官員故作積極，一方面說財赤未達千億，另一方面拍心口保證開源節流，減少政府經常性開支。實際上，港府早已要求各部門減少經常性開支1%，惟成效不彰，反而各部門繼續大手大腳使錢，包括濫開編內外職位，基建工程更是耗費驚人。至於長者兩元乘車優惠，當局又表明無意改變受惠群組，隨着人口急速老化，意味這筆每年數十億元的開支只會有增無減。

賣地成績更是慘不忍睹，截至去年10月底，政府賣地收入只有37億元，僅達估算的一成。財金官員強調不會重推「勾地表」政策，又預言樓市下跌已經見底，未來樓價將有所上升，真不知哪裏來的自信。美國聯儲局暗示今年只會減息兩次，反映減息節奏放慢，本港樓市如何穩步上揚，對政府賣地收入又有多少提振作用，全世界都抱着懷疑。如果本港經濟真如財金官員所說「穩中有進」，為何發展商對投地興趣缺缺？零售業總銷貨價值跌跌不休？各項稅收均見減少？就連停收多年的酒店房租稅都要重新上路，所謂三幾年後政府收支將回復平衡，不是太樂觀嗎？

說到底，高官及公僕減薪是最立竿見影的節流之策。學者早已指出，若全體公務員減薪一成，政府每年將節省超過150億元。公務員薪酬開支佔政府整體開支的絕大部分，在經濟不景下早就應該減薪。即使公務員不減薪，高官及立法會議員也應帶頭減薪以示共度時艱。無奈一講到錢，官老爺及民意代表均耍手擰頭，加薪則多多益善。高官及議員去年均有加薪，可謂肥上加肥。