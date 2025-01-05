娛圈單打：港產片質素提升　好與壞有危有機

這是最壞的時代，也是最好的時代。香港電影業市況低迷，去年有多達9間戲院結業。然而，一雞死一雞鳴，雖然市道轉差，但有質素的港產片為數不少，當中《九龍城寨之圍城》及《破．地獄》均票房過億，寫下歷史。由此可見，香港電影業進入汰弱留強的時代，不容粗製濫造，有質素才能留住觀眾。

除了上述兩部億元票房大電影外，去年另有幾部港產片也是口碑載道，例如首次以洩漏核輻射為題材的災難片《焚城》，票房突破4,200萬元，非常不俗；劉青雲主演的《爸爸》翻拍荃灣倫常慘案，演技細膩動人。至於現時熱映、甄子丹以一敵百的《誤判》，動作出色，文戲一樣可觀。

《誤判》講述一個底層青年被利用借出地址收取毒包裹，因販毒而被捕，並在販毒集團律師誤導下認罪，面臨27年冤獄。甄子丹本為神勇幹探，但年事漸長，轉而修讀法律成為大狀加入律政司，對這宗冤案耿耿於懷，決定要揭穿背後黑幕，為青年翻案。

此片最出色當然是武打場面，甄子丹由葉問一個打十個，進化到一個打一百個，但表現依然有說服力。MC飾演的年輕督察，充滿正義和幹勁，當中一場武打戲亦將他拍得有型有款。

故事最後當然是邪不能勝正，亦不忘說出一番非常理想主義的大道理，這是合拍片所限，為了內地市場，劇情和人物必須黑白分明，惡有惡報。《誤判》已在力所能及之下做到最好，值得捧場。唯一挑剔之處，是結局一場港鐵車廂正邪大戰，拍不出列車正在高速行駛的感覺，彷彿永不到站，若能加上更多電腦特效修飾，效果將更完美。