世界視線：北約化及軍事化　歐盟淪為犧牲品

美國候任總統特朗普曾經誇下海口，說很快就能結束俄烏戰爭，令備受戰爭影響的廣大歐洲民眾，以及激進左派、右派民粹主義政黨大加讚許，並且充滿期望。但他們也明白到要付諸實現仍然困難重重，特別是特朗普的新管治班子，有好戰鷹派的候任國務卿魯比奧（Marco Rubio）、候任國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz），後者最近甚至表明，他和現任國家安全顧問沙利文立場接近，加上特朗普想要主導和議條件，不容易為俄羅斯總統普京接受，因此，歐洲民眾相信還要過一段邊戰爭、邊議和的拉鋸苦日子。

歐盟淪落到要援烏抗俄，是一個可怕的過程。過去在二戰後的冷戰時期，西歐的政治家如德國總理布蘭特、舒密特、科爾，或是法國總統戴高樂、密特朗等，都認為歐洲的整體國家安全，是需要歐洲介於美蘇敵對之間，以議和及合作達到的，西歐是緩衝美國資本主義與蘇聯共產主義意識形態鬥爭的和平力量。過去西歐以法、德為首的政治領袖，更明白到要保障歐洲和平，西歐應表現其經濟軟實力以吸引俄羅斯，尋求與西歐合作搞好經濟發展。

可惜自冷戰結束後，西歐與美國看似戰勝了蘇聯，並開始逐步吸納前華沙集團的東歐國家加入北約，這使得過去追求和平的西歐，出現了對俄羅斯的立場變化。首先是拜登出任美國副總統時，美國新保守主義勢力於2014年策動烏克蘭政變，推翻親俄政府，開始武裝烏克蘭及聲稱會考慮讓其加入北約。然而，俄羅斯並不視烏克蘭為前蘇聯附庸國，而是與白羅斯一樣，是俄羅斯的兄弟國，北約則是在離間東斯拉夫民族及試圖解體俄羅斯。

法國總統馬克龍及德國總理紹爾茨上台後，態度轉趨抗俄，加上親美的萊恩主導歐盟，使歐盟北約化及軍事化，結果歐洲變成美國的附庸，聯手利用烏克蘭挑釁俄羅斯，引爆俄烏戰爭並拱火。

以德、法為首的西歐，由過去的容俄、追求和平及表現其經濟軟實力，變成北約的前院，它們戮力拱火俄烏戰爭，希望可進一步解體俄羅斯及瓜分其利益，但戰爭卻帶來歐盟能源危機，以及更加依賴美國，而去工業化更由德國蔓延至法國、意大利，續向整個歐洲擴散。如今歐洲反戰派反對的，正是歐盟主流政黨被美國霸權精英操控，使歐盟介入戰爭自殘。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻