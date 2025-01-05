一家歡樂幾家愁，俄羅斯經烏克蘭向歐洲輸送天然氣的管道被迫停止運轉，除了美國之外，統統都是輸家。俄羅斯固然每年減少數十億美元收入，烏克蘭也白白損失一年將近10億美元的過境費，依賴俄羅斯供應廉價天然氣的多個歐洲國家更是苦不堪言。只有老美在偷笑，其石油和天然氣不愁沒有銷路了。

歐洲漸漸失去俄羅斯天然氣，只好向美國購買，問題是，美國天然氣比俄國貴一倍還不止，你說冤不冤？歐洲已被俄烏戰爭搞得五勞七傷，再被美國收割，日子還怎麼過？這些年歐洲國家普遍因能源成本急增導致競爭力每況愈下，不少企業爭相外移，日後將更不堪，即使強如德國，也快撐不下去了，其他歐洲國家更不用說。超級富豪馬斯克形容德國已處於「文化和經濟崩潰邊緣」，顯然不是無的放矢。

有分析認為，烏克蘭寧願自傷自殘也要截斷俄羅斯天然氣，一是想切斷俄羅斯經濟來源，二是想迫使歐洲與俄羅斯徹底分手。實際上，俄羅斯天然氣失去歐洲市場，雖然會有損失，但還有中、印等市場可以彌補，不至於傷筋動骨。反而烏克蘭和歐洲的處境更堪憂，遠的不說，眼下的寒冬就很難捱。斯洛伐克總理菲喬已經明言，可能停止向烏克蘭供應電力。這也是迫不得已，能源短缺之下自身難保，哪還顧得上別人，誰叫烏克蘭嫌錢腥？

其實烏克蘭並非嫌錢腥，而是作為美國的棋子，根本身不由己。俄羅斯天然氣管道停止運轉，美國無疑是最大贏家，可見此事極可能又是華盛頓在背後操控，基輔不過是聽令行事。正如北溪管道被炸毀一樣，背後主謀是誰，歐洲國家心知肚明，只是不敢明說而已。

不管怎麼說，俄羅斯斷氣，烏克蘭和歐盟都注定是輸家。烏克蘭甘願充當美國棋子，不惜犧牲本身利益，可謂咎由自取；而歐盟被迫轉用美國貴價能源，敢怒不敢言，同樣窩囊透頂。君不見，特朗普還沒上台已赤裸裸威脅，歐盟必須大量購買美國石油和天然氣，否則將被徵收全面關稅。老美圖窮匕現，歐盟還有甚麼選擇？即使美國進一步提高油氣價格，歐盟也只能乖乖買單。

有外媒評論指出，「歐洲的經濟末日已經來臨」，聽起來有點嚇人，其實不是沒有道理。做美國的敵人很危險，做美國的盟友更致命，信然。