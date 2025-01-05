筆者小時候經常聽到內地朋友講一句話，就是「鼓足幹勁，力爭上游，多快好省地建設社會主義」。所謂的「多快好省」，意思是指數量多、速度快、質量好、成本省，全國勞動人民正是以此為目標，建設新中國。

這句口號最早是在大躍進時期喊出來，當時的理想崇高，但礙於種種客觀因素，是否真正能做到「多快好省」，相信不同的人會有不同看法，持負面態度的人，肯定有不少。然而時至今日，一切都已不同，現在Made in China的產品能夠傲視全球，幾乎使所有競爭對手談虎色變，正因為中國產業在數量、速度、品質以至價格上都佔盡優勢。中國數十年前未能實踐的目標，今天終於可以超額完成。

配合中國新時代的特色，這句「多快好省」的口號，只消約簡為一個字，已經可以曲盡其意，那就是「捲」。近年中國產業崇尚「內捲」，競爭異常激烈，製造商想生存下來，就必須在質量、成本等方面下工夫，能夠在中國木人巷之中打拚出來的，走向全世界，便很難再碰到對手。

昨日本欄談到，有傳解放軍向廠商訂購了100萬架軍用無人機，限時在2026年底交貨。美國、日本、俄羅斯的軍方，未必不想訂購同樣數量的無人機，但他們國內的生產力不足，即使能造出中國的數量，卻達不到中國的速度，哪怕能趕上速度，質量也未必可以過硬，以至質量或許做好了，終究比不上中國貨般價格廉宜，鬥來鬥去，最後還是要輸那麼一大截。不必諱言，美西方國家的發明能力，到今天依舊強勁，可是製造能力不足，很多時候空有圖紙，卻造不出符合效應的產品。前瞻未來，這種差距只會愈拉愈遠，中升西降，看來是必由之路。