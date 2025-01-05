2022年俄烏戰爭爆發後，歐盟一直努力尋求替代俄羅斯的能源市場，但至今仍然相當依賴俄方的天然氣供應。烏克蘭日前拒絕與俄羅斯續簽輸氣協議，迫使俄國今年開始停止通過烏克蘭向歐洲出口天然氣，這對俄烏歐三方來說，顯然是「三輸」局面，俄羅斯每年會損失近50億美元收入，烏克蘭將少了約8億美元過境費，歐盟國家的天然氣供應也會受到嚴重影響。

俄烏戰爭打了近3年，過去幾年烏克蘭政府一直啞忍俄羅斯的天然氣過境烏國，主要是考慮到歐盟大力援助烏國，不得不顧及歐盟的利益。但俄烏輸氣協議去年年底到期，讓烏國有了中斷天然氣過境的合理藉口。當然，澤連斯基也期待這樣做可以發揮一箭三雕的效果。一是切斷俄羅斯和歐洲之間的能源聯繫，重挫俄國經濟。二是給親俄的歐洲國家一點顏色，例如匈牙利、斯洛伐克等國在經濟方面依賴俄羅斯，在俄烏衝突爆發以來一直為普京政府說好話，烏克蘭希望通過中止輸氣協議，逼迫這些國家不要站在俄國一邊。

實際上，烏克蘭這次中止天然氣過境後，俄羅斯向歐洲輸氣的管道就剩下土耳其溪管道，不過這條管道的輸送能力不高。如今踏入冬天，歐洲國家開始寒冷刺骨，發電取暖和工業生產很快就會出現問題，能源管道亦成為烏克蘭對歐談判的籌碼，有助烏國爭取加入歐盟甚至北約。

三是為美國神助攻。特朗普之前在社交媒體威嚇歐盟，若不大規模購買美國的天然氣來縮減美歐之間的貿易逆差，會對歐盟加徵關稅。歐洲各國短期內買不到俄國天然氣，只能被迫透過其他渠道購買，美國亦成為首選供應商之一。當然，特朗普高興是一回事，最後會否回報烏克蘭卻是另一回事。