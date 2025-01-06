娛圈單打：等極都係得個吉　不如離巢免混吉

踏入2025年不久即聽到令人不捨嘅消息，多次傳出離巢嘅視后李佳芯（Ali），最近被TVB官網除名，藝人名單之中已見唔到Ali芳名。佢亦喺除夕當日發文，揚言「以新的身份，期待下一個作品」，似乎「脫無」已成定局！

Ali離巢消息至今未獲正式確認，之但係另一好戲之人、肥仔何遠東則鐵定同大台說再見。前陣子播畢嘅《異空感應》，其演出頗獲好評；現正播放嘅《奔跑吧！勇敢的女人們》亦見到肥東出鏡，估唔到脫無脫得咁突然。

現年40歲嘅何遠東效力大台已經16年，憑《降魔的》的士司機一角嶄露頭角，可惜外形所限，事業發展平平。他近年的起心肝減肥，體形由肥變瘦，叫佢肥東已不適合，但瘦身後演出機會反而更少。他直認好耐冇拍劇，為咗生計到中小學教書，兼職教小朋友話劇；又自嘲似工人姐姐，無法融入TVB呢個大家庭。

冇計啦，連視后級嘅Ali都長年坐冷板櫈，其貌不揚嘅肥東更加慘情，似乎也不足為奇。星途呢回事，一命二運三風水，除咗要有外在條件同演技，亦好講究有冇運，更講求識唔識做人。大台貴為兵工廠，新人源源不絕，年輕貌美、靚仔帥哥、奇人異士前赴後繼，根本不愁兵源，要是你唔識做人，唔肯擦高層鞋，就算幾咁醉心演藝事業，都只能載浮載沉，被人晾在一旁。

不過，家陣網絡平台興起，藝人嘅演出機會其實多咗，能唔能夠殺出血路，就要睇自己造化啦。Ali咁有觀眾緣，應該不愁機會，大不了嫁人去。然而肥東不再肥仔，定位有啲尷尬。